جابر: تنتظرنا مباراة صعبة أمام السعودية

أكد مدرب المنتخب العماني، رشيد جابر، أن مواجهة المنتخب السعودي اليوم مهمة وصعبة، نظرًا لكونها في الدور نصف النهائي وأمام فريق قوي وصاحب تاريخ عريق. وأضاف: التركيز التام مطلوب من اللاعبين من أجل التأهل للقاء النهائي.





وشدد جابر على ثقته بقدرات اللاعبين، ومن بينهم الحارس فايز الرشيدي، مبينًا أن غياب لاعب مثل محمد المسلمي يمثل صعوبة، لكن المنتخب يعتمد على جميع لاعبيه وليس على لاعب واحد فقط. وأعرب جابر عن أمله في التأهل إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أنه جاء إلى الكويت للمنافسة على اللقب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي، وهو ما عمل من أجله لتحقيق هذا الهدف.





وأشار جابر إلى أن جميع الاحتمالات واردة في المباراة، سواء انتهت في وقتها الأصلي أو الإضافي أو عبر ركلات الترجيح، مؤكدًا أن فريقه جاهز لكل هذه السيناريوهات. وأوضح أن التركيز والحضور الذهني أمران ضروريان.





وأضاف أن اللاعبين صلاح اليحيائي وأمجد حارثي يعانيان من شد خفيف بعد الفحوص الطبية، وأن مشاركتهما في المباراة صعبة للغاية.





كما بين جابر أن المنتخب العماني يلعب وفق منظومة دفاعية وهجومية منظمة، وأن الفريق يتعامل مع المباريات بناءً على إمكانياته. وأكد أن المنتخب السعودي قوي ويضم لاعبين أكفاء، وإمكانياته معروفة للجميع.





وأشار إلى أن المنتخب العماني خاض مباريات عديدة سابقًا في ظل وجود أعداد غفيرة من الجماهير، وبالتالي فإن الجماهير السعودية لا تشكل ضغطًا على فريقه.





واختتم جابر حديثه بالتأكيد على أن إغلاق تدريبات اليوم أمر طبيعي ولا يمثل إشكالية، مشيرًا إلى أن المنتخبات الأربعة التي تأهلت للدور نصف النهائي مرشحة لنيل اللقب، وأن الفارق بين منتخب وآخر يكمن في التفاصيل.