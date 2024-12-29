تغيير موعد نهائي "خليجي 26" إلى 4 يناير

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الأحد، تغيير موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي زين 26" لتصبح في 4 يناير المقبل.

وقال خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي، في تصريح صحفي، إن اللجنة وافقت على مقترح بتأجيل موعد المباراة النهائية يوما واحدا بناء على "أسباب مقنعة" والإبقاء على مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، مشيرا إلى أن الاتحادات الخليجية الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي وافقت على تغيير موعد المباراة النهائية.

وتلعب مباريات الدور نصف النهائي بعد غد الثلاثاء إذ يواجه المنتخب العماني نظيره السعودي على استاد جابر المبارك الصباح في حين يلتقي المنتخب الكويتي نظيره البحريني على استاد جابر الأحمد الدولي.