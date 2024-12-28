رينارد: السعودية تسعى لتحقيق لقب "خليجي 26 "

قال إيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية إن هدف الفريق هو الوصول للمباراة النهائية وتحقيق لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة بالكويت، بعد الفوز 3-1 على العراق اليوم السبت.

وتأهلت السعودية إلى قبل النهائي بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وستواجه عُمان في المباراة القادمة.

وقال رينارد "هدفنا ليس الوصول إلى قبل النهائي وإنما هدفنا لعب النهائي وتحقيق البطولة".

وأضاف "الوصول لقبل النهائي ليس كافيا للجمهور السعودي ولكننا نسعى للتحسن وتحقيق البطولة".

وأكد أنه ليس راضيا تماما عن مستوى فريقه حتى الآن، لكنه واثق من قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وقال "الفوز يجب ألا يجعلنا نخلد للراحة. يجب أن نعمل بشكل أكبر في المستقبل".

وأضاف أن الشوط الأول كان صعبا جدا لكن في الشوط الثاني كانت فاعلية السعودية واضحة بشكل أكبر، وهذا سبب الفوز في المباراة.

وأكد أن أداء فريقه لم يكن على ما يرام في الشوط الأول، وقال "من الجيد أننا لم نستقبل أهداف في الشوط الأول".

وأوضح أنه قال للاعبين في الاستراحة إنهم يحتاجون للقتال بشكل أكبر وأن يحسنوا من مستواهم.

وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي وسط فترة صعبة يمر بها المنتخب السعودي، وأن تحسين الروح المعنوية للاعبين لم يكن سهلا.

وأضاف "لكن اللاعبين أصبحوا أقوياء الآن. تخلفنا بهدفين أمام اليمن ثم عدنا وفزنا. واليوم حققنا الانتصار الثاني في البطولة".

وقال ردا على تصريحات يونس محمود نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم التي اعتبرها السعوديون مستفزة وتقلل من شأن فريقه "هذه التصريحات تجعلنا أقوى".

وحول التوتر بعد الهدف الثالث بين اللاعبين عند مقاعد البدلاء قال إنه لم يعرف ما حدث بالضبط، وكان هدفه هو إبقاء اللاعبين في أرض الملعب وعدم حصول أي منهم على بطاقات صفراء أو حمراء.

وأضاف أن هذا التوتر يحدث في كرة القدم، مشيرا إلى أنه ذهب وصافح مدرب العراق ومساعديه بعد نهاية المباراة.