تالايتش: مواجهة اليمن صعبة.. وباقر يؤكد: هدفنا الثلاث نقاط

أكد مدرب منتخب البحرين، الكرواتي دراغان تالايتش، أن مباراته أمام نظيره اليمني (غداً السبت) ستكون صعبة وقوية للغاية، خاصة بعدما قدم المنتخب اليمني مستوى قوياً أمام العراق والسعودية. وأوضح أن المباراة لن تكون سهلة كما يتوقع البعض.

وقال تالايتش: "المباراة ستشهد مشاركة عدد أكبر من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين الماضيتين، ولدينا ثقة في جميع اللاعبين لتحقيق الفوز وكسب نقاط المباراة والتأهل بالعلامة الكاملة."

وأضاف: "اللاعب علي مدن، الذي خاض مباراته الدولية الـ99 في الجولة الماضية أمام العراق، لن يشارك في مباراة اليمن، بينما سيكون اللاعب سيد مهدي باقر حاضراً في اللقاء."

ووجه تالايتش الشكر إلى كافة الداعمين للمنتخب، سواء الإداريين أو الفنيين والجماهير، على دعمهم المستمر في مشوار بطولة كأس الخليج الـ26.

باقر: نسعى لنتيجة إيجابية

من جانبه، أوضح لاعب المنتخب البحريني سيد مهدي باقر أن زملاءه قدموا مستوى مميزاً في الجولتين الماضيتين أمام العراق والسعودية. وقال: "سندخل مباراة اليمن بهدف الفوز، مع تركيز كبير لتحقيق ذلك. لا يوجد أي تخوف من اللعب للمرة الأولى على استاد جابر المبارك بنادي الصليبخات، حيث استعد الفريق جيداً وجاهز تماماً للمباراة."