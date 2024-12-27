منتخب الإمارات يبحث عن التأهل أمام عُمان

طلحة عبدالله وأحمد عبداللطيف

يتمسك منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بفرصته في التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي زين 26)، عندما يلتقي نظيره المنتخب العماني، في السادسة والنصف من مساء اليوم (توقيت الإمارات)، على ملعب استاد جابر المبارك ، في مباراة مفصلية حاسمة.

ولا خيار أمام الأبيض الإماراتي سوى الفوز بفارق هدفين، لبلوغ دور نصف النهائي، بعد خسارته الأخيرة أمام المنتخب الكويتي 1 - 2، ليبقى عند نقطة واحدة حصدها بالتعادل أمام قطر في الجولة الأولى، فيما يدخل المنتخب العماني بفرصتي التعادل أو الفوز، بعد أن رفع رصيده إلى (4 نقاط)، ليشارك المنتخب الكويتي في الصدارة، وفي حال فوز المنتخب الإماراتي بهدف، يتم اللجوء لمعايير أخرى تتعلق بلوائح البطولة.

وتنص لوائح البطولة على أنه إذا تعادل منتخبان أو أكثر في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للمنتخبات المتعادلة، ثم عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المتعادلة، ثم فارق الأهداف في جميع مباريات البطولة، عدد الأهداف المسجلة ناقص الأهداف التي ولجت مرماه، وصولاً إلى قانون اللعب النظيف.

وبينما حسمت البحرين تأهلها عن المجموعة الثانية، لا تزال الفرصة قائمة لكل منتخبات المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانب المنتخب الإماراتي، الكويت، وعمان، وقطر، وفي حال تعادل عمان والكويت أمام الإمارات وقطر، سيضمنان صعودهما، بينما تفتح خسارتهما الباب أمام احتمالات وحسابات عدة.

وستقام مباراتا الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات في نفس التوقيت، حيث تجمع المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى منتخبي الكويت وقطر، ويدخل الأول بفرصتي الفوز والتعادل، بعد انتصاره الأخير على الأبيض الإماراتي، وتعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب العماني، ليشارك الأخير الصدارة برصيد (4 نقاط)، وبالمقابل، لا بديل أمام المنتخب القطري سوى الفوز للوصول إلى النقطة الرابعة، وانتظار ما تسفر عنه الحسابات الأخرى، حسب النظام المعتمد لفرز المراكز.

واختتم المنتخب مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة، أجراها أمس، حرص خلالها المدرب على التأكد من جهوزية اللاعبين فنياً وبدنياً، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، وينتظر أن يدخل المباراة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، من دون تغييرات تذكر في أسماء العناصر التي سيدفع بها في لقاء الليلة.

تأكيد

ويدرك المدرب البرتغالي، باولو بينتو، المدير الفني للأبيض الإماراتي، أنه لا خيار أمامهم سوى تحقيق الفوز بفارق هدفين نظيفين على منافسه المنتخب العماني الليلة، لحصد بطاقة نصف النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي زين 26)، وهو ما أكده خلال المؤتمر الصحافي التقديمي ظهر أمس، بقاعة المؤتمرات، إذ قال: ندرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب عمان، أحد أفضل المنتخبات في البطولة على مستوى الأداء والنتائج، ولكن ينبغي علينا الفوز، إذا ما أردنا الصعود للمرحلة التالية من المنافسة.

وقال بينتو: المطلوب منا مضاعفة الجهود والتركيز، لأن منافسنا فريق منظم بشكل رائع، ولديه أفكاره المميزة في حالتي الدفاع والهجوم، ويدخل اللقاء بفرصتي الفوز والتعادل، بيد أن المواجهة ستكون صعبة على الطرفين، بالنظر للحسابات المعقدة للتأهل، وقد تحدثت مع اللاعبين بضرورة التركيز والضغط على الخصم، ومحاولة الاحتفاظ بالكرة، وسرعة استرجاعها في حال فقدانها.

وأوضح المدرب البرتغالي، أن الأبيض الإماراتي قدم مستوى متميز في مباراتيه أمام قطر والكويت، وصنع فرصا عدة لكنه لم يوفق في استثمارها، وقال: علينا اليوم أن نبذل جهودا مضاعفة لتحقيق النتيجة المأمولة والحصول على بطاقة التأهل.

وأكد يحيي نادر، متوسط ميدان الأبيض الإماراتي، جاهزيتهم كلاعبين لمواجهة المنتخب العماني الليلة، ويدركون ما المطلوب منهم، في ظل حاجتهم للفوز بفارق هدفين على الأقل، لأجل الصعود للمرحلة التالية من المسابقة، وقال: ندرك أن المهمة صعبة، خصوصاً أن المنتخب العماني أثبت حضوراً متميزاً على مستوى الأداء والنتائج في المباراتين السابقتين، وهو يتطلع كبقية المنتخبات الأخرى للتأهل، وعلينا أن نقاتل باستمرار طوال زمن المباراة، مع التركيز، وتقديم عمل جيد في ميدان المواجهة، تطلعاً للفوز وتحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية.

وقال المدرب رشيد جابر المدير الفني للمنتخب العماني لكرة القدم: لا تزال الفرصة مواتية بالنسبة لجميع منتخبات المجموعة الأولى للتأهل إلى نصف النهائي، ولذلك ينبغي علينا القتال من أجل الفوز لحسم التأهل، دون الدخول في أي تفاصيل أو حسابات أخرى. وأضاف: هدفنا الذهاب إلى النهائي، واستثمار الحالة الفنية الجيدة التي ظهر عليها منتخبنا في المباراتين السابقتين أمام الكويت وقطر.