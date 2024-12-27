جماهير الإمارات متفائلة بتأهل «الأبيض»

عبّر جمهور الإمارات عن تفاؤله بتخطي منتخبنا الوطني عقبة شقيقه المنتخب العماني في مباراة اليوم الحاسمة، لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج «خليجي 26»، في دولة الكويت الشقيقة، وأكد الجمهور في لقاءات أجرتها «البيان»، أن «الأبيض» رغم حصوله على نقطة واحدة من مباراتين في مشواره الخليجي الحالي، إلا أنه قادر على العودة، والصعود إلى نصف نهائي البطولة، بسلاح العزيمة والإصرار، والمحافظة على التركيز، لتحقيق الفوز على نظيره الأحمر العماني، بفارق هدفين أو أكثر، رغم صعوبة المباراة.

وأبدى سلطان خالد تفاؤله الكبير تجاه تجاوز منتخبنا الوطني مباراة اليوم أمام الأحمر العماني، وحصد النقاط، وإحراز النتيجة التي يتطلع إليها جمهور الإمارات، المؤهلة إلى المربع الذهبي من البطولة، بشرط معالجة الأخطاء لتفاديها في مباراة اليوم، واللعب بتركيز عالٍ، مؤكداً أن الجميع على ثقة بقدرة المنتخب في كسب التحدي، لإهداء شعب الإمارات الفوز المنتظر في البطولة الخليجية.

حظوظ

شاطره الرأي محمد الحمادي، الذي أكد أن حظوظ المنتخب ما زالت قائمة في التأهل ويحتاج «الأبيض» في مباراة اليوم، إلى حسم النتيجة بفارق هدفين، لضمان التأهل، وعلى اللاعبين التعامل بكل جدية وتركيز مع المباراة، من أجل تحقيق الهدف الذي يصبو إليه الجميع، موجهاً رسالة إلى جميع اللاعبين في المنتخب، بأهمية مضاعفة الجهود، وأن يكونوا على قدر التحدي والطموح للوصول إلى المربع الذهبي.

وأكد عمر أحمد أن الثقة كبيرة اليوم بكتيبة الأبيض من أجل التأهل، حيث تقع على الجهاز الفني مسؤولية كبيرة، بجانب اللاعبين، وعلى المدرب باولو بينتو أن يتعامل مع المباراة بذكاء، لخطف بطاقة التأهل، سواء من خلال الدخول بخطة مناسبة، أو اختيار العناصر الأكثر جاهزية، لافتاً إلى أن «الأبيض» يعد من أفضل المنتخبات الخليجية، وعطفاً على الإمكانات الحالية، فإنه قادر على تجاوز التحدي.

وتوقع عمر أحمد أن يحسم منتخبنا الوطني النتيجة بثلاثة أهداف، بأقدام فابيو ليما وكايو، متمنياً أن يواصل «الأبيض» مشواره الخليجي للوصول إلى الدور المقبل، ثم إلى المباراة النهائية.

وأفاد عبدالله عيسى بأن منتخبنا الوطني قادر على تجاوز شقيقه العماني في مباراة اليوم، وعلى اللاعبين أن يتسلحوا بالروح القتالية والعزيمة والإصرار للفوز في «الديربي الخليجي»، إضافة إلى التركيز أمام المنافس، متمنياً أن يهدي «الأبيض» جمهور الإمارات فرحة التأهل اليوم.