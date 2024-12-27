التاريخ يرجّح كفة منتخبنا أمام نظيره العماني

يدخل «الأبيض» الإماراتي لقاء الجولة الأخيرة في المجموعة الأولى أمام نظيره العماني بشعار «لا بديل عن الفوز» للتأهل إلى نصف النهائي، معتمداً على تفوقه التاريخي أمام منافسه.

التقى الفريقان 31 مرة في جميع البطولات، فاز الإمارات في 14 مباراة، مقابل 6 انتصارات لعمان، بينما انتهت 11 مواجهة بالتعادل، وكان أكبر انتصار للإمارات بنتيجة 8 - 0 في 24 أكتوبر 1984، في تصفيات كأس آسيا.

والتقى المنتخبان 22 مرة في بطولات خليجي، حيث فاز منتخب الإمارات 12 مرة، مقابل 3 انتصارات لعمان و7 تعادلات، وسجل الأبيض 26 هدفاً في شباك عمان خلال بطولة كأس الخليج، مقابل 13 هدفاً لعمان، والتقى المنتخبان 3 مرات في تصفيات كأس آسيا ومرتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ومرة في دورة الألعاب الآسيوية لكرة القدم عام 1986، و3 مباريات ودية.

ويدرس البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، إجراء تعديلات على تشكيل الأبيض، حيث تشهد تشكيلة الإمارات تغييراً اضطرارياً بسبب غياب المدافع كوامي أوتون، الذي حصل على بطاقة حمراء خلال المباراة السابقة ضد الكويت، ومن المتوقع أن يتم الدفع بمحمد العطاس لتعويض غياب أوتون في قلب الدفاع، على أن يتم إشراك خالد الظنحاني في مركز الظهير الأيمن بدلاً من زايد سلطان، وفي خط الوسط، يشارك يحيي نادر أساسياً لتعزيز الأداء الدفاعي والهجومي للفريق، بينما يفاضل المدرب بين كايو كانيدو وبرونو أوليفيرا لقيادة هجوم الأبيض في هذه المواجهة المصيرية.