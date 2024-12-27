راكان العجمي لـ« البيان »: التشكيلة المناسبة تقود «الأبيض» إلى نصف النهائي

أكد راكان العجمي، لاعب الجزيرة السابق، أن منتخبنا الوطني قادر على تحقيق الفوز على عمان، والتأهل إلى الدور نصف النهائي عندما يلتقي المنتخبان، مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس الخليج «خليجي 26» المقامة في الكويت حتى 3 يناير المقبل، بشروط: أهمها اختيار المدرب البرتغالي باولو بنتو، للتشكيلة المناسبة دون المفاجآت التي عودنا عليها، وخوض اللاعبين للمواجهة بتركيز عالٍ وهدوء، واللعب السريع، ومن الأطراف في بناء الهجمات، لأن محاولة بناء الهجمات من العمق لا تصلح مع المنتخب العماني، الذي يتميز بأداء دفاعي قوي.

وأوضح أن بينتو دائماً ما يفاجئنا بتغييرات كبيرة على تشكيلة المنتخب من دون أسباب واضحة، وكرر هذا الأمر في مباراتي «الأبيض» أمام قطر والكويت في البطولة الخليجية، منوهاً بأن تغييراته كثيراً ما تكون خطأ خلال المباراة نفسها، وجميع المحللين الفنيين والجمهور والمدربين الوطنيين السابقين اتفقوا على الأخطاء، إلا أن المدرب لا يزال يصر على نفس طريقة اللعب، وعلى عدم استقرار التشكيلة، ويدفع «الأبيض» الثمن بنتائج متذبذبة، مشيراً إلى أن أبرز تلك الأخطاء إصرار المدرب على اللعب بكايو كانيدو أو برونو دي أوليفيرا في مركز رأس الحربة، وعدم استدعاء علي مبخوت، الذي وصفه راكان بأنه لا يزال أفضل لاعب خليجي في هذا المركز حتى الآن، وأكد أن غياب مبخوت عن المنتخب لا يعرف أحد سببه سوى المدرب، ودائماً ما يتجنب الكشف عنه.

تساؤلات

وأضاف لـ«البيان» أن المدرب لم يستدعِ أيضاً علي صالح، على الرغم أن اللاعب يقدم أداء جيداً مع ناديه الوصل، ولم يكشف كذلك عن أسباب اتخاذه هذا القرار، وأكد أن الشارع الرياضي في الإمارات يطالب بكشف الحقائق، ومحاسبة الجهاز الفني للمنتخب سواء نجحنا في التأهل إلى الدور قبل النهائي وفزنا بالبطولة الخليجية أو ودعنا البطولة، حتى نستطيع تقبل أي قرارات مستقبلية من قبل الجهاز الفني، لأن الوضع الحالي لم يعد مقبولاً، منوهاً بأن منتخبنا الوطني دخل البطولة مرشحاً أول للفوز بالكأس الخليجية، والجميع تحدث عن هذا الأمر، مستنداً إلى الفوز الكبير على منتخب قطر مرتين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكانت النتيجة التعادل مع قطر، ثم تحدث الجميع عن أن المنتخب الكويتي الأقل بين منتخبات المجموعة الأولى الخليجية، وأسهم هذا في ارتكاب الجميع أخطاء، أدت إلى خسارتنا للجولة الثانية، وأصبح علينا القتال للفوز أمام عمان حتى يصل «الأبيض» إلى الدور التالي.

وعن رأيه في البطولة الخليجية بعد مرور جولتين قال راكان العجمي: «إن الجولة الأولى كانت أقل كثيراً في المستوى من الثانية، وإن تراجع المستويات الظاهرة المشتركة بين جميع المنتخبات، باستثناء المنتخب البحريني، الذي يقدم مستويات جيدة، ونجح بالفعل في حسم بطاقة الوصول الأولى إلى الدور قبل النهائي»، وأوضح أن المنتخب اليمني قدم مباراة جيدة أمام المنتخب السعودي، إلا أن تراجعه المبالغ فيه بعد تقدمه بهدفين، مع بعض القرارات التحكيمية، والتراجع البدني للاعبيه في الدقائق الأخيرة ساعد «الأخضر» السعودي على الفوز، وأن المنتخب العراقي أقل كثيراً من النسخة الماضية عندما فاز باللقب، مشيراً إلى أن الجميع باستثناء المنتخب اليمني لا يزال لديه الأمل في التأهل إلى نصف النهائي، مع حظوظ أقوى للمنتخبين الكويتي والعماني، حيث يكفيهما التعادل في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى اليوم، لضمان الوصول إلى المربع الذهبي.