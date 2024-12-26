نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم لـ« البيان »: «المجموعة الأولى» لا تزال في الملعب

أكد محسن المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، على أن منتخب الكويت ومنتخب عمان، يمتلكان الأفضلية في التأهل للدور قبل النهائي، بعد فوزهما خلال الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لخليجي 26، بعد وصولهما للنقطة الرابعة.

وقال لـ«البيان»: على رغم ذلك، فالأمور لم تحسم بعد، بانتظار الجولة الأخيرة، لأن لكل مباراة ظروفها، وهنالك جزئيات وتفاصيل صغيرة، قد تؤثر في النتيجة، وما زالت فرصة المنتخبات الأربعة قائمة في التأهل للدور التالي.

وتوقع المسروري أن تشهد الجولة الثالثة من بطولة «خليجي زين 26» المزيد من الإثارة، بعد التحسن الكبير في المستوى خلال الجولة الثانية، وقال المسروري: المنتخبات اعتادت أن تبدأ البطولة بحذر، لأنها لا تريد الخسارة في المباراة الافتتاحية، ثم يبدأ الأداء تصاعدياً جولة تلو الأخرى، فالجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى، ستكون ذات مستوى عالٍ، لأن المنتخبات الأربعة تملك فرصة التأهل، ولا مجال للتعويض.

وتمنى المسروري أن تكون خليجي 26، بداية تصحيح المسار للكرة العمانية، بعد فترة تراجع منذ عام تقريباً، ملتمساً العذر للجماهير ووسائل الإعلام، التي تمنى أن ترى منتخب بلادها في أفضل صورة وأحسن المراكز، وقال: منذ كأس آسيا الأخيرة والمنتخب ليس بمستواه المعهود، باستثناء مباراتي الكويت وفلسطين، في تصفيات كأس العالم، ونتمنى أن تكون بطولة الخليج الحالية بداية العودة للواجهة.

وعن توقعاته لبطل الكأس، أجاب: من المتفق عليه أن جميع المنتخبات مرشحة ، باستثناء المنتخب اليمني، وليس تقليلاً منه، لكن واقع الحال يقول ذلك، فالترشيحات قبل انطلاق البطولة كانت تصب في صالح المنتخبين الإماراتي والعراقي، قياساً على نتائجهما في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وشدد على أن المنتخب العماني بالتأكيد هو من ضمن المرشحين للقب، فهو وصيف النسخة الماضية، وأشار إلى أن إقامة البطولة في هذا التوقيت نقطة إيجابية، لأنها تأتي بعد 6 جولات من تصفيات المونديال، وتمثل فرصة لكل المنتخبات للوقوف على مستواها، وتقييم أداء لاعبيها ومدربيها، مؤكداً أن إيجابيات كأس الخليج تفوق سلبياتها بكثير.