دراغان تالايتش: منتخب البحرين لا يفكر بمنافسه في نصف النهائي

أكد الكرواتي دراغان تالايتش مدرب منتخب البحرين، أن «الأحمر» لا يفكر بمنافسه في نصف نهائي «خليجي 26»، وأن تركيزه الآن منصب على المباراة الثالثة غداً أمام منتخب اليمن.

ويختتم المنتخب البحريني اليوم تدريباته، استعداداً لمواجهة المنتخب اليمني في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية لخليجي 26، بعدما تأهل الأحمر رسمياً للدور قبل النهائي، ومواجهة اليمن تعد تحصيل حاصل، ولكن الجهاز الفني بقيادة الكرواني دراغان تالايتش، يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة أمام السعودية والعراق.

وأضاف تالايتش: المنتخب البحريني استحقّ الفوز على العراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، وقال: سعيد بأداء اللاعبين، والجميع شاهدهم وهم يقاتلون في أرضية الملعب، والروح العالية التي يلعبون بها، وما يقدمونه من أجل الجماهير البحرينية، وقال: احترمنا المنتخب العراقي خلال مواجهتنا معه، وكنا محظوظين أكثر، وحققنا الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة، وأتمنى التوفيق للمنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وأيضاً في بطولة كأس الخليج، وبدأنا التحضير لمباراة اليمن، التي ستشهد مشاركة بعض اللاعبين لمنحهم فرصة المشاركة، وأضاف قائلاً: تهانينا للعراق، لقد قدموا أداء رائعاً جداً، وأبارك لجماهير البحرين التي حضرتك وشجعت المنتخب في البطولة.