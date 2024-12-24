فوز شباب الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس «ADIB»

فاز شباب الأهلي على ضيفه النصر بهدفين نظيفين سجلهما سردار أزمون وكارتابيا في الدقيقتين 47 و77 من زمن مباراتهما القوية والمثيرة على ملعب استاد راشد، مساء أمس، في ختام ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB». ويلتقي الفريقان الأحد المقبل، في لقاء الإياب على ملعب استاد آل مكتوم.

وضمن الدور ذاته، انتزع الوحدة فوزاً ثميناً أمام ضيفه الشارقة بهدف أحرزه ليونيل وامبا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، بعد مباراة متكافئة شهدت إهدار العديد من الفرص، وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضغطاً مكثفاً من الشارقة في محاولة منه لتعديل النتيجة بإدراك هدف التعادل دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز مهم للوحدة قبل مباراة الإياب الأحد المقبل التي تحدد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.