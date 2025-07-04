عبدالله بن سالم يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة دبا الحصن للكرة

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم.

ونص القرار الإداري على أن يشكل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم، برئاسة محمد عبدالله راشد الطربان الحمودي، وعضوية كل من: أحمد مراد علي محمد الأميري، ومحمد أحمد سعيد بغداد الدرمكي، محمد أحمد عبيد جمعة المرزوقي، محمد عبدالله حسن سحاكوه الظهوري. وبحسب القرار الإداري، يوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له.

وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.