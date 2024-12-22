Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
كرة القدم

منتخبنا الوطني يتدرب على استاد اليرموك استعداداته لمواجهة الكويت

وام

أجرى لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباً مساء اليوم على استاد نادي اليرموك الرياضي بعد 24 ساعة من مباراته الافتتاحية أمام نظيره القطري في كأس الخليج العربي أمس، استعداداً للجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى أمام المنتخب الكويتي بعد غدٍ الثلاثاء.

وأدى اللاعبون تدريبات الإحماء والتدريب بالكرة بإشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو المدير الفني، وطاقمه المعاون.

ويعقد يوم غدٍ الاثنين المؤتمر الصحفي لمدربي منتخبات الإمارات، والكويت، وقطر وسلطنة عمان، في المركز الإعلامي الملحق بفندق "كراون بلازا" في العاصمة الكويت، للكشف عن استعداداتهم لخوض الجولة الثانية في البطولة.

وأكد المدرب باولو بينتو، أن منتخبنا الوطني كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل أمام نظيره القطري في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن الهدف الذي أحرزه المنتخب القطري كان إثر خطأ في التنظيم الدفاعي.