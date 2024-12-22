منتخبنا الوطني يتدرب على استاد اليرموك استعداداته لمواجهة الكويت

أجرى لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباً مساء اليوم على استاد نادي اليرموك الرياضي بعد 24 ساعة من مباراته الافتتاحية أمام نظيره القطري في كأس الخليج العربي أمس، استعداداً للجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى أمام المنتخب الكويتي بعد غدٍ الثلاثاء.

وأدى اللاعبون تدريبات الإحماء والتدريب بالكرة بإشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو المدير الفني، وطاقمه المعاون.

ويعقد يوم غدٍ الاثنين المؤتمر الصحفي لمدربي منتخبات الإمارات، والكويت، وقطر وسلطنة عمان، في المركز الإعلامي الملحق بفندق "كراون بلازا" في العاصمة الكويت، للكشف عن استعداداتهم لخوض الجولة الثانية في البطولة.

وأكد المدرب باولو بينتو، أن منتخبنا الوطني كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل أمام نظيره القطري في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن الهدف الذي أحرزه المنتخب القطري كان إثر خطأ في التنظيم الدفاعي.