العراق يستهل رحلة الدفاع عن لقبه في خليجي 26 بفوز صعب على اليمن

سجل أيمن حسين هدفا واحدا في الشوط الثاني ليستهل العراق حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب 1-صفر على اليمن في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت.

ويلعب الفريقان خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا السعودية والبحرين.

وهيمن العراق على اللقاء بالكامل وكان الأخطر على مدار الشوطين، لكن دفاع الفريق أخطأ في التعامل مع عدة هجمات مرتدة لليمن خاصة في الشوط الأول.

وتألق محمد أمان حارس مرمى اليمن بمجموعة تصديات مذهلة منعت العراق من التسجيل مبكرا.

وسجل حسين، هداف خليجي 25، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 بضربة رأس قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة أمامية متقنة من أمجد عطوان.

وحصد العراق ثلاث نقاط قبل مواجهة البحرين في الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل، بينما يلعب اليمن أمام السعودية في نفس اليوم.