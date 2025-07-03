النصر يبدأ مرحلة يوكانوفيتش بتغييرات جذرية

يدشن النصر اليوم تحضيراته للموسم الكروي الجديد، ويدخل رسمياً مرحلة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي تم تعيينه مدرباً للفريق الأول، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، بطموحات عديدة، مع تولي الإدارة الجديدة أيضاً لشركة كرة القدم، برئاسة حميد الطاير.

وانطلق اللاعبون أول من أمس في إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، استعداداً للانتظام في التدريبات الجماعية لمدة أسبوع في مقر النادي، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا، من 10 حتى 31 من الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يخوض خلاله الفريق عدداً من التجارب الودية.

ويدخل «العميد» مرحلة المدرب الجديد بتغييرات جذرية، بعد استغناء الإدارة عن 10 لاعبين دفعة واحدة، هم البوسني سمير مميشيفيتش، لاعب خط الوسط، الذي قضى مع الفريق موسمين ونصف.

والهولندي ليروي فير، الذي يشغل أيضاً مركز الوسط، ولعب مع النصر موسماً واحداً فقط، إلى جانب السويسري هاريس سفيروفيتش، والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا، اللذين انضما إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض المغربي عادل تاعرابت، الذي رحل إلى الشارقة.

والإيطالي مانولو غابياديني المصاب، وتضم قائمة المغادرين راشد عمر، يوسف العامري، محمد عبد الرحمن، ناصر النعيمي، مايد الطنيجي، وآخرهم أحمد جشك، الذي انتقل إلى خورفكان، كما واقفت إدارة النصر على تجديد إعارة عبد الله عباس إلى نادي عجمان.

في المقابل، تعمل إدارة النصر على تعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أعلنت عن تعاقدها مع 5 لاعبين حتى الآن، آخرهم محمد عبد الباسط القادم من الشارقة لمدة 3 مواسم، حتى 2028، في صفقة انتقال حر.

ويشغل محمد عبد الباسط (29 عاماً) مركز الوسط، ولعب 6 مواسم في الشارقة، حقق فيها العديد من الإنجازات والألقاب، آخرها دوري أبطال آسيا 2 نهاية الموسم الماضي.

وبدأ عبد الباسط مسيرته الاحترافية مع شباب الأهلي، ولعب لنادي عجمان بنظام الإعارة، قبل أن يخوض تجربة طويلة مع الوحدة، من 2014 حتى 2019، ثم انتقل إلى الشارقة، حتى مغادرته رسمياً إلى النصر.

وضم العميد حارس المرمى عدلي محمد القادم من ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، والظهير الأيسر عبد الله إدريس، والمدافع النمساوي ماتيو كاراماتيتش، القادم من نادي تي إس في هارتبيرغ، بعقد يمتد حتى عام 2027، كما قام النصر بتجديد عقد غوستافو أليكس حتى 2029، وتجديد استعارة اللاعب الروماني، كوستن أمزار، من نادي دينامو بوخارست الروماني.

وستشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاقدات الجديدة، سواء من اللاعبين الأجانب أو المقيمين، في انتظار تحديد مصير الثلاثي الأجنبي، الإيطالي مانولو غابياديني، والكولولمبي كيفن أغوديلو، والبلجيكي عثمان بوسعيد، الذين يرتبطون بعقود مستمرة حتى الموسم المقبل مع الفريق.

يدخل النصر موسمه المقبل مع مدربه الجديد بطموحات عديدة، أبرزها إعادة الفريق إلى الواجهة، على صعيد المنافسة على لقب الدوري، أو احتلال أحد المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال آسيا، التي يغيب عنها العميد لما يقرب من 10 سنوات، حيث تعود آخر مشاركة له إلى 2016، عندما بلغ ربع النهائي، تحت قيادة مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وأكد يوكانوفيتش أنه سيعمل على تحسين أداء الفريق، وأنه يعد بالعمل والانضباط، وبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على التقدم خطوة بخطوة نحو أهدافه، وأن يكون أفضل وأكثر تنافسية، مشيراً إلى أنه قياساً لما قدمه الفريق في الموسم الماضي، فإنه يراه قادراً على تحقيق بعض النجاح، وأن يقوده إلى مستوى أعلى.

يملك النصر 3 ألقاب في مسابقة الدوري، حققها في مواسم 1977 – 1978 و1978 – 1979 و1985 – 1986، لكن ما زال يبحث عن لقبه الأول في زمن الاحتراف، الذي انطلق في موسم 2008 – 2009، واحتل النصر فيه المركز السادس، ثم احتل المركز العاشر في موسم 2009 – 2010، والمركز الثالث في موسم 2010 - 2011، وأنهى موسم 2011 - 2012 في المركز الثاني، وهو أفضل مركز يحققه العميد في المحترفين حتى الآن.

وكان تحت قيادة مدربه السابق الإيطالي والتر زينغا، وفي موسم 2012 - 2013، أنهى النصر الموسم في المركز السادس، وفي موسم 2013 - 2014 حصد المركز الخامس، واحتفظ بالمركز نفسه في الموسم التالي، مع التتويج بثنائية كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفي موسم 2015 - 2016 ارتقى العميد إلى المركز الرابع، وأنهى موسم 2016 - 2017 في المركز السادس.

وتقدم إلى المركز الرابع في موسم 2017 - 2018، قبل أن يتراجع إلى المركز الثامن في موسم 2018 - 2019، واحتل المركز المركز الخامس في موسم 2020 – 2021، والمركز الثامن في 2021 – 2022، والمركز التاسع في 2022 – 2023، ثم المركز السادس في موسم 2023 – 2024، واحتفظ بنفس المركز في الموسم الماضي.