الوصل يواجه بني ياس.. والعين يستضيف الجزيرة في كأس «ADIB»

يدشن فريق الوصل مشواره، اليوم، في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»،عندما يواجه ضيفه بني ياس في الساعة 4:50 مساءً، على استاد زعبيل، في مباراة ذهاب الدور ربع نهائي من المسابقة، ويتطلع «الإمبراطور» إلى استعادة التوازن، بتحقيق الفوز بعد الخسارتين الأخيرتين أمام شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر، فيما يسعى «السماوي» إلى العودة بنتيجة إيجابية من معقل الفهود.

كما يستضيف العين فريق الجزيرة على ملعب استاد هزاع بن زايد، عند السابعة و45 دقيقة، مساء اليوم، لحساب ذهاب ربع نهائي الكأس ذاتها، في مواجهة يسعى خلالها صاحب الأرض لتأكيد جدارته.

وتكرار تفوقه على ضيفه، بعد أن فاز عليه في مباراة الفريقين بالدوري الأسبوع الماضي 3-1، بينما يعمل الفريق الضيف على الثأر من الخسارة السابقة، مع رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، لوضع خطوة متقدمة نحو طريق التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.

وأكمل الفريقان تحضيراتهما للقاء، الذي يغيب عنه عدد من النجوم الدوليين، الذين يوجدون مع المنتخب الوطني المشارك في كأس الخليج بالكويت، الشيء الذي يتيح الفرصة أمام عناصر الصف الثاني للمشاركة الأساسية في لقاء اليوم، وسط دافع معنوي كبير للتألق، والمساهمة في تحقيق الانتصار، الذي يترقبه جمهور كل فريق.