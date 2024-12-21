أمير الكويت يفتتح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ26

افتتح صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، "خليجي زين 26" التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي إلى 3 يناير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، والكويت، وقطر، والسعودية، والعراق، والبحرين، وسلطنة عمان، واليمن.

وقال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمته في حفل الافتتاح: "نرحب بكم جميعاً في هذا المحفل الرياضي الذي يجمعنا في دولة الكويت، أرض المحبة والسلام، ويعكس الروح الأخوية الرياضية بين شعوبنا الخليجية".

وجرت مراسم حفل الافتتاح في استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويت، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم وسط حشد جماهيري كبير.

وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة لمدة 20 دقيقة، بأحدث التقنيات الصوتية والضوئية، بالإضافة إلى عروض من التراث الكويتي والخليجي وأوبريت غنائي، إلى جانب استعراض أعلام الدول الثماني المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، وبعض اللقطات التاريخية للنسخ الماضية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، مع عرض الكأس الجديدة للبطولة، ولقطات للاعبين صغار يتناقلون الكرة، ويستذكرون العديد من النجوم القدامى للمنتخبات الخليجية في البطولات الماضية.