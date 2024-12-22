1585 مشاركاً في دورة الألعاب الجامعية الأولى في أبوظبي

انطلقت منافسات دورة الألعاب الجامعية في نسختها الأولى بدولة الإمارات، بمشاركة 28 جامعة، تضم ألمع الرياضيين الشباب من مختلف أنحاء الدولة، للتنافس على التتويج بألقاب المسابقات الرياضية، بتنظيم من شركة أبوظبي للترفيه «ADEC»، وبالتعاون مع وزارة الرياضة واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ودعم من سوليوشن+.

تتوزع منافسات الدورة على ثلاث مناطق رئيسية «الغربية والوسطى والشرقية»، ويشارك فيها 1585 رياضياً ورياضية، يمثل الرجال منهم 55 %، بينما تشكل النساء 45 %، ضمن مسابقات متنوعة تشمل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة.

وتمتد فعاليات البطولة من أكتوبر حتى مارس المقبل، يقام خلالها بالمجمل 382 مباراة، فيما سيكون الختام مع 42 مباراة نهائي، في حدث يعكس قيم التنوع والعزيمة والوحدة بين الشباب على أرض دولة الإمارات.

وعقب توقف المنافسات في العطلة الشتوية مع نهاية الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تتواصل المنافسات مجدداً 13 يناير المقبل، وتمثل دورة الألعاب الجامعية خطوة جديدة في مجال الرياضة الجامعية، وتتوافق مع استراتيجية الإمارات الوطنية للرياضة 2031.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة، وتطوير منصات المنافسات الرياضية، وتحسين أداء الرياضيين المحترفين، مع تحقيق توازن بين الرياضة والثقافة والتعليم.

كما تركز على نشر أخلاقيات الرياضة والحوكمة الجيدة، واكتشاف المواهب في وقت مبكر، وفتح مسارات تمكنهم من التفوق في المجال الرياضي.

وتعتبر الإمارات، بفضل منشآتها الرياضية العالمية وإدارتها الفعالة للفعاليات، المكان الأمثل لتنظيم هذه الدورة، مما يعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، ويدعم التزامها بالاستدامة.

وأشارت نورة الحمادي، المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه «ADEC»: «هذه المبادرة تتعدى كونها بطولة رياضية؛ فهي بمثابة احتفال بقدرات الشباب، ودليل على مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية. نحن نفخر بتقديم الدعم للرياضيين الشباب لتحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التأكيد على أن هذا الحدث سيترك إرثاً مستداماً للأجيال القادمة».