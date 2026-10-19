المغرب والسنغال.. "كاس" تحدد موعد الحسم في أزمة بطل أفريقيا 2026"

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الاثنين أن القرار بشأن استئناف ‌السنغال بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لهذا العام سيتخذ في نهاية نوفمبر المقبل.

وتطعن السنغال في قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إعلان المغرب بطلاً، رغم فوز السنغال 1- 0 على ⁠صاحب الأرض بعد شوطين إضافيين في النهائي الذي أقيم في يناير الماضي بالرباط.

واستمعت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان إلى دفوع السنغال، ‌إلى جانب دفوع المغرب والكاف، في الثامن من أكتوبر الجاري.

وفي ذلك الوقت، قالت المحكمة إنها تتوقع ‌إصدار قرار خلال أيام، لكنها قررت الآن ‌إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية، والمعروف باسم "قرار ‌محكمة التحكيم الرياضي".

وقالت المحكمة ‌في بيان "ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي في ‌نهاية نوفمبر 2026".

وغادرت السنغال أرض الملعب ⁠لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدها في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إذ عاد عدد ⁠من اللاعبين إلى ⁠غرفة الملابس احتجاجا قبل استئناف اللعب.

وأهدر المغرب ركلة الجزاء، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، إذ سجلت السنغال ⁠هدف الفوز لتحسم اللقاء.

لكنها جُردت من اللقب بعد شهرين، بعدما قررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف أن السنغال اعتُبرت منسحبة من المباراة بسبب مغادرة لاعبيها أرض الملعب، وألغت النتيجة واحتسبت فوز المغرب ‌3-صفر.

وسارعت السنغال إلى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية، في 25 مارس آذار، لكن القضية لم تُنظر إلا بعد نحو ستة أشهر. وترتكز دفوعها على أن قرار الحكم نهائي، وأنه سمح باستكمال المباراة حتى ‌نهايتها.