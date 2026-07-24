زلزال البريميرليغ يعيد تشكيل خريطة المنتخبات الكبرى





شهدت ساحة كرة القدم العالمية تحولًا تكتيكيًا وفكريًا بارزًا يعيد رسم خريطة التدريب على مستوى المنتخبات الوطنية، حيث أضحت أسماء كبار المدربين الذين صنعوا مجدهم في الدوري الإنجليزي الممتاز محط أنظار الاتحادات القارية الساعية لإعادة بناء مشاريعها الكروية واستعادة أمجادها.

وفي خطوة رسمية تعزز هذا التوجه وتؤكد استمرار ثورة مدربي "البريميرليغ"، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسمياً تعيين المدرب الألماني يورغن كلوب مديراً فنياً جديداً لمنتخب "المانشافت" بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030. وتأتي هذه الخطوة لقيادة حقبة جديدة وتصحيح المسار خلفاً للمدرب يوليان ناغلسمان، الذي تقدم باستقالته إثر الخروج المبكر للمنتخب من دور الـ32 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي بركلات الترجيح.

وقد جاء التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات رسمية مكثفة قادها مسؤولو الاتحاد الألماني، والذين التقوا بكلوب في مدينة نيويورك لحسم التفاصيل، لينهي بذلك تجربته الإدارية التي شغل فيها منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، ويعود رسمياً إلى مقاعد التدريب من بوابة المنتخب الوطني في أول تجربة له على مستوى المنتخبات.

وتتجه الأنظار الآن نحو قدرة كلوب، بما يمتلكه من أسلوب تكتيكي قائم على الضغط العالي والتحولات السريعة، على إعادة الهيبة والبريق للماكينات الألمانية وإعادتها إلى منصات التتويج.

ويستند هذا التوجه الألماني إلى سلسلة من التجارب السابقة الناجحة لمدربين قادمين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث أثبت الفكر التكتيكي لمدربي "البريميرليغ" قدرته على صنع الفارق السريع مع المنتخبات الوطنية.

ويأتي في مقدمة هذه النماذج التعاقد التاريخي للاتحاد الإنجليزي مع الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان، لقيادة منتخب "الأسود الثلاثة"، فضلاً عن تجارب سابقة بارزة مثل إريكسون وكابيلو، بالإضافة إلى مدربين أثبتوا كفاءتهم في المواعيد الكبرى مثل غراهام بوتر وروبيرتو مارتينيز.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة انتصارات المدربين القادمين من الدوري الإنجليزي مع المنتخبات تجاوزت 62% في البطولات الكبرى خلال العقدين الأخيرين، نظراً لخبرتهم في إدارة النجوم والتعامل مع ضغوط المستويات العليا.

وعلى الجانب الآخر، وتزامناً مع هذا التحول الفني في ألمانيا وإنجلترا، تشتعل التكهنات في إيطاليا حول إمكانية استقدام الإسباني بيب غوارديولا لقيادة "الآتزوري".

غير أن هذه الأنباء تصطدم بعقبات اقتصادية وهيكلية جليّة؛ إذ أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن المطالب المالية للغوارديولا، والتي تُقدر بنحو 20 مليون يورو سنوياً، تتجاوز ضعف الميزانية المرصودة من الاتحاد الإيطالي، وتصل إلى عشرة أضعاف ما يتقاضاه مدربون فائزون بالألقاب القارية مثل لويس دي لا فوينتي.

وأمام هذه الفجوة المالية الضخمة، تتزايد الأصوات في الشارع الرياضي الإيطالي الداعية للإبقاء على الهوية الوطنية وإسناد المهمة لأسماء محلية خبيرة كأنطونيو كونتي أو أندريا بيرلو، في وقت أصبحت فيه المدرسة التدريبية للدوري الإنجليزي الخيار المفضل والأبرز لكبرى الاتحادات العالمية للعبور نحو منصات التتويج.