الأبيض الإماراتي يجري مرانه الرئيس الجمعة تأهباً للقاء نظيره القطري

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الكويت، مساء اليوم، للمشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم " خليجي زين 26" برئاسة عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر الإقامة بفندق ريجنسي، وسيجري الأبيض الإماراتي مرانه الرئيس مساء غدٍ الجمعة على استاد اليرموك الرياضي بعد تدريبين في دبي تأهباً للمباراة التى تجمعه بنظيره القطري السبت على ملعب استاد جابر المبارك في المباراة الثانية، ضمن المجموعة الأولى، والتي تفتتح مبارياتها بلقاء المنتخب الكويتي مستضيف البطولة ونظيره العماني على استاد جابر الدولي.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً ظهر يوم غدٍ الجمعة بالمركز الإعلامي الملحق بفندق كراون بلازما، لمدربي منتخبات المجموعة الأولى تمهيداً لانطلاق مبارياتها بعد غد السبت.

وأشاد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، رئيس بعثة الأبيض الإماراتي إلى الكويت، بدعم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، للمنتخب وحرصه على حضور التدريبات ولقاء اللاعبين وحثهم على الأداء المشرف والظهور الذي يليق بالإمارات، الأمر الذي عزز دوافع أعضاء المنتخب.

وأكد الشامسي أن دورة الخليج كانت وستظل عزيزة على القلوب فهي تاريخ طويل امتد أكثر من 50 عاماً، وساهمت بشكل كبير في تطور الرياضة بدول الخليج وبرز في ميادينها عدد كبير من الذي سطروا أسماءهم بأحرف من نور.

وقال: نحن في دولة الإمارات سعداء وحريصون على المشاركة في هذه المسابقة المحبوبة ونتمنى أن يظهر منتخبنا بصورة مشرفة بعد أن مضت استعداداته بصورة طبيعية كونه مستمر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي خاض خلالها مباريات قوية وأجرى أمس تدريبين قبل مغادرته للكويت بحضور متفاوت من اللاعبين بسبب مشاركة بعضهم في آخر مباراة بالجولة العاشرة من الدوري بين شباب الأهلي والوصل.

وعن حظوظ الأبيض الإماراتي في البطولة أوضح الشامسي أن دورة الخليج لها خصوصيتها وظروفها وكل مباراة لها وقعها في نفوس اللاعبين ونأمل أن يحقق منتخبنا النتيجة المأمولة، وبالطبع فإن فوزه في المباراة الافتتاحية يعزز من دوافع اللاعبين ولكن تظل المنافسة قوية لأن سبعة منتخبات من المنتخبات الثمانية على الأقل مستعدة وتتطلع للقب.