البحرين تستقر على قائمتها النهائية لـ«خليجي 26»

أعلن الكرواتي دراجان تالاييتش مدرب المنتخب البحريني، عن قائمة تضم 26 لاعباً استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، المقررة في الكويت من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل، وجاء الاختيار من بين القائمة الأولية لـ«الأحمر»، التي كانت تضم 35 لاعباً، عندما بدأ المنتخب البحريني تحضيراته الأربعاء الماضي، من خلال معسكر داخلي، استعداداً لبدء مشواره في ضمن المجموعة الثانية للبطولة الخليجية، إلى جانب منتخبات العراق والسعودية واليمن، وتعد المشاركة المقبلة فرصة جديدة للبحث عن اللقب الثاني، بعد أن حقق اللقب لأول مرة في «خليجي 24» في قطر.

وتضم القائمة المختارة للمنتخب البحريني، في حراسة المرمى، السيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله وعمار محمد. وفي الدفاع، وليد الحيام، أمين بن عدي، السيد مهدي باقر، حمد شمسان، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، محمد عادل، فينسنت إيمانويل وجاسم الشيخ، وفي الوسط، عباس عصفور، السيد ضياء سعيد، السيد أحمد الوداعي، كميل الأسود، عبدالوهاب المالود، محمد مرهون، علي مدن، أحمد الشروقي، مهدي حميدان وإبراهيم الختال، وفي الهجوم: مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، محمد الرميحي وإسماعيل عبداللطيف.