كليمنت يتوقع بطل مونديال 2026

أفاد تقرير نشره موقع "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكي، بأن عالم الرياضيات الألماني يواكيم كليمنت توقع تتويج المنتخب الهولندي بلقب كأس العالم 2026.

ونجح كليمنت في التوقع بشكل صحيح بهوية الفائزين في النسخ الثلاث الماضية من البطولة؛ حيث توقع فوز موطنه ألمانيا في البرازيل عام 2014، وفرنسا في روسيا عام 2018، والأرجنتين في قطر قبل أربع سنوات.

وبحسب التقرير، أوضح كليمنت أنه سعى في البداية لإثبات أن توقع الفائز يُعد أمراً شبه مستحيل. واعترف في حديث لمجلة "دير شبيغل" بأنه أصيب بالصدمة عندما استخدم النموذج الخاص به لأول مرة في عام 2014 وأصاب في توقعه.

وقال كليمنت: "في المرة الأولى شعرت بالرعب عندما توجت ألمانيا بطلة للعالم في البرازيل، لاسيما وأن جميع الخبراء كانوا قد أشاروا إلى أنه لم يسبق لأي منتخب أوروبي أن فاز بكأس العالم في أميركا الجنوبية".

ويعتمد نموذج كليمنت على عدد من المتغيرات الرئيسية، أبرزها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة - نظراً لتأثيره على البنية التحتية الرياضية - بالإضافة إلى التعداد السكاني، ومكانة كرة القدم في المجتمع، وموقع المنتخب الوطني في التصنيف العالمي، فضلاً عن "عامل الصدفة" الذي يحرص كليمنت على التأكيد عليه.

وباستخدام نموذجه الخاص، يرجح كليمنت أن تتغلب هولندا على إسبانيا في الدور نصف النهائي، قبل أن تفاجئ البرتغال وتتغلب عليها في المباراة النهائية. وفي المقابل، وبحسب النموذج ذاته، فإن البرتغال ستتجاوز إنجلترا في مباراة نصف النهائي الأخرى.

ورغم دقة توقعاته في الماضي، حذر كليمنت الآخرين من أخذ هذه التوقعات على محمل الجد، قائلاً: "الأمر غير منطقي على الإطلاق. إنه أشبه بلعب اليانصيب. أقول دائماً إنه إذا قام شخص بوضع رهان بناءً على توقعي لبطل العالم القادم، فهو شخص ميئوس من مساعدته".

وأضاف: "الأمر يشبه إلقاء عملة معدنية. قد تتوقع أن تستقر العملة على الوجه أربع مرات متتالية بدلاً من الظهر، وقد يحدث ذلك بالفعل، لكن هذا لا يضمن حدوثه مرة أخرى في المرة القادمة".

يُذكر أن هولندا بلغت المباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات في رقم قياسي لمنتخب لم يتوج باللقب قط. وسيستهل المنتخب الهولندي بقيادة مدربه رونالد كومان مشواره في كأس العالم بمواجهة اليابان في 14 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي السويد وتونس