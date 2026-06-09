مواهب متفجرة.. جيل زد يهدد عرش النجوم في مونديال 2026

تشهد نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حضوراً لافتاً لجيل جديد من المواهب الشابة، حيث تضم قوائم المنتخبات المشاركة عدداً من اللاعبين الذين لم يتجاوزوا سن 20 عاماً، في ظاهرة تعكس التحول المتسارع في كرة القدم العالمية نحو الاعتماد على العناصر الشابة.

وبحسب إحصاءات البطولة، يشارك 48 منتخباً وطنياً بقوائم تضم 26 لاعباً لكل منتخب، ما يرفع العدد الإجمالي للاعبين إلى 1248 لاعباً، ومن بين هؤلاء، لا يتجاوز عدد اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً سوى 21 لاعباً، أي ما يعادل 1.6% فقط من إجمالي المشاركين.

ورغم حضور أسماء بارزة من مواليد العقد الحالي، فإن النجم الإسباني الشاب لامين يامال لا يدخل ضمن قائمة أصغر 10 لاعبين في البطولة، رغم كونه من أبرز المواهب الصاعدة عالمياً.

قائمة أصغر 10 لاعبين في كأس العالم 2026

10- لوكاس هيرينغتون (أستراليا)

مواليد 5 سبتمبر 2007 – يبلغ من العمر 18 عاماً

يُعد من أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة الأسترالية، حيث انتقل إلى نادي كولورادو رابيدز الأمريكي قادماً من بريسبان روار في وقت سابق من العام، كما خاض أول مباراة دولية له خلال عام 2026، ويُتوقع أن يلعب دوراً تدريجياً مع المنتخب الأسترالي، رغم صعوبة دخوله التشكيلة الأساسية في البداية.

9- رايان اللومي (تونس)

مواليد 17 سبتمبر 2007 – يبلغ من العمر 18 عاماً

لاعب شاب ينشط في الدوري الأمريكي، وُلد في ألبرتا الكندية وسبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية لكندا قبل أن يختار تمثيل تونس، سجّل إنجازاً بارزاً عندما أصبح أصغر هداف في تاريخ نادي فانكوفر وايتكابس.

8- كريم ألاجبيجوفيتش (البوسنة والهرسك)

مواليد 21 سبتمبر 2007 – يبلغ من العمر 18 عاماً

جناح موهوب برز بشكل لافت مع ريد بول سالزبورغ، ما دفع نادي باير ليفركوزن الألماني إلى التعاقد معه للموسم المقبل، لعب دوراً مؤثراً في تصفيات كأس العالم، خصوصاً في المواجهات الحاسمة أمام ويلز وإيطاليا.

7- أيوب بوعدي (المغرب)

مواليد 2 أكتوبر 2007 – يبلغ من العمر 18 عاماً

يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في خط الوسط، وقدم أداءً لافتاً مع نادي ليل الفرنسي. سبق له تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية قبل أن يقرر تمثيل المنتخب المغربي على المستوى الدولي الأول، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين.

6- ملادن يوركاس (البوسنة والهرسك)

مواليد 7 أكتوبر 2007 – يبلغ من العمر 18 عاماً

حارس مرمى شاب برز مع نادي بوراتس بانيا لوكا، وتم استدعاؤه إلى قائمة المنتخب البوسني في اللحظات الأخيرة بدلاً من حارس مصاب، ورغم صعوبة حصوله على دقائق لعب في البطولة، فإن وجوده ضمن القائمة يُعد خطوة مهمة في مسيرته.

5- بارا سابوكو نداي (السنغال)

مواليد 31 ديسمبر 2007 – يبلغ من العمر 18 عاماً

لاعب وسط يتميز بالسرعة والحيوية، خاض مؤخراً أول مباراة دولية له مع منتخب السنغال، ويُنظر إليه كخيار تكتيكي مهم من مقاعد البدلاء.

4- حمزة عبد الكريم (مصر)

مواليد 1 يناير 2008 – يبلغ من العمر 18 عاماً

مهاجم شاب بدأ مسيرته في النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى أكاديمية برشلونة الإسبانية للفئات السنية، أطلق عليه البعض لقب "هالاند المصري"، ووقع عقداً دعائياً مع شركة نايكي، مع توقعات بظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة في الفترة التحضيرية.

3- إبراهيم مباي (السنغال)

مواليد 24 يناير 2008 – يبلغ من العمر 18 عاماً

لاعب وسط موهوب في صفوف باريس سان جيرمان، تدرج في المنتخبات الفرنسية للفئات السنية قبل أن يختار تمثيل السنغال دولياً، شارك في بعض المباريات الأوروبية مع فريقه، ويُتوقع أن يكون أحد عناصر المنتخب السنغالي المستقبلية.

2- هوغو سوتشوريك (التشيك)

مواليد 7 يونيو 2008 – يبلغ من العمر 18 عاماً

لاعب وسط في نادي سبارتا براغ، تم استدعاؤه بشكل مفاجئ إلى قائمة المنتخب التشيكي رغم قلة خبرته. خاض عدداً محدوداً من المباريات مع الفريق الأول، ويُنظر إليه كموهبة واعدة في خط الوسط.

1- جيلبرتو مورا (المكسيك)

مواليد 14 أكتوبر 2008 – يبلغ من العمر 17 عاماً

يُعد اللاعب الوحيد تحت سن 18 في البطولة، ويمثل المنتخب المكسيكي كأصغر لاعب في كأس العالم 2026، شارك في 50 مباراة مع نادي تيخوانا وسجل 8 أهداف، كما لعب دوراً بارزاً في تتويج منتخب بلاده بكأس الكونكاكاف الذهبية، ويحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها ريال مدريد.