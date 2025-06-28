عجمان يحدد موعد بداية الإعداد ويغادر إلى معسكر صربيا 14 يوليو

يدشن عجمان إعداده للموسم الجديد، بتجمع اللاعبين يوم 7 يوليو المقبل، لإجراء الفحوصات الطبية، والتي يعقبها بدء التدريبات الإعدادية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا بعد أسبوع من التجمع، والذي يستمر 19 يوماً، يخوض خلاله الفريق سلسلة من التدريبات و5 مباريات ودية، على أن تكتمل المرحلة الأخيرة من الإعداد بمواصلة التحضيرات عقب العودة إلى الدولة.

ويخوض عجمان موسمه الثامن على التوالي ضمن دوري المحترفين، بعد أن نجح في تقديم مستويات متميزة وظل بعيداً عن الفرق المهددة بالهبوط، وأنهى الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ويسعى في النسخة الجديدة لمواصلة تألقه وإحراز مركز أفضل وسط طموح كبير من قاعدته الجماهيرية.

وسعياً نحو تحقيق الأهداف، نجحت إدارة النادي في التعاقد مع الثنائي الوطني، المدافع سالم سليمان والجناح محمد إسماعيل من فريق العروبة، دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، وسبق ذلك تعاقد النادي مع الثنائي الأجنبي، صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش، والمدافع المقدوني جوكو زايكوف، مع اعتماد استمرار الثنائي، الجامايكي جونيور فليمينغس، والمغربي وليد أزارو.

وبالمقابل استغنى «البرتقالي» عن خدمات المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، ويدرس النادي حالياً عدداً من الخيارات للتعاقد مع لاعب أجنبي يكمل عقد الأجانب، مع إمكانية ضم لاعبين مواطنين ومقيمين.

وقال محمد حسين، إداري عجمان، إن ترتيبات بداية الإعداد قد اكتملت بدعم كبير من إدارة النادي، وإنهم حريصون على تنفيذ برنامج تحضيري متميز يساعد الفريق في تحقيق أهدافه خلال مشوار الموسم الطويل.

وتوقع حسين أن يكون الموسم الجديد، أقوى من سابقه، مشيراً إلى أن كل الفرق بدأت ترتيب أوراقها مبكراً، وواضح أنها عازمة على ظهور متميز، وأضاف:

أندية مثل الوصل والشارقة والجزيرة وغيرها، طموحها منصات التتويج، وأتوقع أن يكون لديها ردة فعل قوية في بطولة الدوري وأن تدخل الموسم في كامل الجاهزية، أيضاً الظفرة عاد إلى المحترفين بخبرة كبيرة.

وسيدخل بقوة حتى لا يكرر تجربة الهبوط، بجانب دبا الذي سبق له تقديم مستويات متميزة في دوري المحترفين وبدأ بشكل جيد ليفرض وجوده في الموسم الجديد، كلها مؤشرات تؤكد أن المهمة لن تكون سهلة على أي فريق في تحقيق الانتصارات.

وعاد محمد حسين وأكد أن «البرتقالي» بما يمتلكه من أسماء، وما يحظى به من استقرار، قادر على تقديم مستوى أفضل من الموسم السابق، مشيراً إلى أن فريقه كان قد عانى من الإصابات وواجه بعض الصعوبات التي حالت دون تحقيقه لنتائج تضعه في مركز متقدم بالدوري.

وأضاف: نأمل أن نكون في وضع أفضل في الموسم الجديد وأن يحالفنا التوفيق حتى نحقق النتائج التي تليق باسم ومكانة النادي وترضي جماهيره.

محمد حسين:

كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلون على موسم قوي