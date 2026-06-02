رئيس بلدية إسباني يمنع "ودية الكونغو وتشيلي" خوفاً من إيبولا

أصدر رئيس بلدية لا لينيا دي لا كونسيبسيون، جنوب إسبانيا، قرارا بمنع مباراة ودية كانت مقررة الثلاثاء المقبل 9 يونيو بين منتخبي تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو.

وقال خوان فرانكو، في تسجيل صوتي نشره مكتبه "لقد وقّعتُ للتوّ مرسوما يمنع إقامة المباراة المقررة في التاسع من يونيو على الملعب البلدي بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي". وبرّر رئيس بلدية لا لينيا قراره بأنه "إجراء احترازي صحي"، بناء على توصيات وزارة الصحة في حكومة الأندلس الإقليمية.

وكانت الحكومة في جمهورية الكونغو الديموقراطية أعلنت الثلاثاء إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة، وبدأت عملية تطهير المطار بالقرب من طائرة برنامج الأغذية العالمي (WFP) عقب إعلان فتح المطار.