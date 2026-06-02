قوائم الحلم العربي في مونديال 2026





كشفت المنتخبات العربية رسمياً عن قوائمها الرياضية المبدئية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في انتظار الاعتماد النهائي والختمي من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وجاء هذا الإعلان تزامناً مع قيام الفيفا بنشر هذه القوائم كخطوة اعتماد أولية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، لتكشف عن أسماء لامعة تحمل على عاتقها "الحلم العربي" في المحفل المونديالي الأكبر على أرض أمريكا وكندا والمكسيك.

المدرب: حسام حسن

محمد الشناوي- مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء - محمد هاني - طارق علاء- حمدي فتحي - رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- حسام عبد المجيد- محمد عبد المنعم- أحمد فتوح- كريم حافظ- مروان عطية - مهند لاشين- نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو- إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو- محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح -عمر مرموش- حمزة عبد الكريم.

الجزائر

المدرب: بيتكوفيتش

لوكا زيدان - أسامة بن بوط - ميلفين ماستيل - عبد اللطيف رمضان- رفيق بلخالي - سمير شرقي - ريان آيت نوري -جاوين حجام - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - زين الدين بلعيد- أشرف عبادة - محمد أمين توغاي- نبيل بن طالب- هشام بوداوي- حسام عوار- فارس شايبي- إبراهيم مازة- ياسين تيطراوي- رامز زروقي - محمد أمين عمورة - نذير بن بوعلي - عادل بولبينة - فارس غجيميس-أمين غويري- أنيس حاج موسى- رياض محرز

العراق

المدرب: غراهام أرنولد

جلال حسن - أحمد باسل - وفهد طالب -أحمد يحيى- ميرخاس دوسكي- آكام هاشم - ريبين سولاقا - زيد تحسين -مناف يونس- حسين علي - مصطفى سعدون - وفرانس بطرس- أيمار شير- زيدان إقبال- كيفن يعقوب- أمير العماري- زيد إسماعيل- علي جاسم - ماركو فرج- أحمد قاسم - إبراهيم بايش- ويوسف الأمين- مهند علي- علي يوسف-أيمن حسين

علي الحمادي.

الأردن

المدرب: جمال سلّامي

يزيد أبو ليلى- عبد الله الفاخوري - نور بني عطية - أحمد جعيدي -عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد (القائد)-

حسام أبو الذهب - محمد أبو النادي - سعد الروسان - سليم عبيد - نور الروابدة - إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - محمود مرضي - مهند أبو طه - محمد أبو حشيش- عامر جاموس - رجائي عايد- محمد الداوود - محمد أبو غوش -أنس بدوي- أحمد عساف - يوسف قشي - عودة الفاخوري - موسى التعمري- علي علوان- محمد أبو زريق "شرارة" - إبراهيم صبرة - علي عزايزة.

المغرب

المدرب : محمد وهبي

ياسين بونو - منير المحمدي - رضا التكناوتي -أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - شادي رياض - زكريا الوحدي - أنس صلاح الدين - رضوان حلحال - يوسف بلعمري - عيسى ديوب - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - نائل العيناوي - بلال الخنوس - إسماعيل صيباري - سمير المرابط -إبراهيم دياز - سفيان رحيمي - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي - أيوب بوعدي - شمس الدين طالبي - ياسين جسيم - أيوب أميموني .

السعودية

المدرب: جورجيوس دونيس

محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.

قطر

المدرب: جولين لوبيتيغي

محمود أبو ندى - شهاب الليثي - مشعل برشم - صلاح زكريا - ريان العلي - الهاشمي الحسين - أيوب العلوي - بسام الراوي - همام الأمين- سلطان البريك - بوعلام خوخي- نيال ماسون - لوكاس مينديز - بيدرو ميغيل - طارق سلمان - كريم بوضياف - أحمد فتحي- جاسم جابر- عبد العزيز حاتم - عيسى لاي - عاصم ماديبو - محمد المناعي - تحسين محمد-

محمد وعد - يوسف عبد الرزاق- أكرم عفيف - أحمد علاء الدين- حسن الهيدوس- المعز علي- أحمد الجانحي - إدميلسون جونيور - محمد مونتاري- مبارك شنان - سباستيان سوريا.

تونس

المدرب: صبري لموشي

أيمن بن دحمان - صبري بن حسن - عبد المهيب الشامخ - منتصر الطالبي - ديلان برون - عمر الرقيق - آدم عروس

- راشد الشيخاوي - يان فاليري- معتز النفاتي - علي العابدي - محمد أمين بن حميدة - إلياس السخيري- محمد الحاج محمود - راني خضيرة - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان - مرتضى بن وناس - إسماعيل الغربي - خليل العيّاري-سيباستيان تونكتي - حازم المستوري - إلياس العاشوري - إلياس سعد - ريان اللّومي - فراس شواط.