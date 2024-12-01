محمد هزام الظاهري: عيد الاتحاد مصدر إلهام

قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إن عيد الاتحاد الــ 53 مناسبة وطنية نستلهم منها الدروس والعبر, وهي مصدر إلهام, فقد كتبت دولة الإمارات العربية المتحدة أروع قصص النجاح منذ تأسيسها, وواجهت التحديات بشجاعة إلى أن وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة, بل سبقتها وتقدمت عليها.

وأضاف: "إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" أصبحت نموذجاً يحتذى به, حيث حققت نجاحات عظيمة وإنجازات باهرة في جميع المجالات, ومازالت تواصل البناء دون توقف."

وأكد الأمين العام : " دولتنا شريك فاعل في خدمة البشرية جمعاء, تقدم الدعم من أجل النماء وخير الشعوب. دولة محبة للسلام تسهم في توفير الحياة الحرة الكريمة للانسان, وتعتمد على القيم الأصيلة لشعبها, قيم الخير والعطاء والتسامح والتعايش."

وبهذه المناسبة, تقدم الأمين العام لاتحاد الكرة بأحر التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين في الدولة, داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن ويزيده رفعة وتقدما.