حمدان بن مبارك: في عيد الاتحاد يتجدد عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تزداد رسوخاً في قلوب الإماراتيين والمقيمين, وتطل علينا كل عام, حيث يتجدد مع اطلالتها عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة.

وأضاف: "ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الـ 53 لتأسيس الدولة وقيام الاتحاد, نتذكر بكل فخر واعتزاز الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " حيث عملوا بإخلاص وتفانٍ من أجل بناء وطن موحد ينعم فيه الشعب بالاستقرار والسلام , ويتطلع إلى المستقبل برؤية متفائلة, ويعمل دون كلل أو ملل من أجل إبقاء راية الإمارات عالية خفاقة."

وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة , رفع معالي رئيس اتحاد الكرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله", وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي "رعاه الله" , وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة, نائب رئيس مجلس الوزراء, رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى الشعب الإماراتي الوفي والمقيمين على أرض الدولة, متمنياً لدولتنا الغالية مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة.

وقال معاليه : "إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحات رائعة منذ تأسيسها, وتواصل تحقيق إنجازات مذهلة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله", حتى أصبحت منارة للعالم في التعايش والتسامح والتقدم والبناء والرخاء."