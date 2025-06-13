اتحاد الكرة يطالب «الآسيوي» و«فيفا» بالعدالة في اختيار الدولة المضيفة لملحق المونديال

طالب اتحاد الإمارات لكرة القدم، الاتحادين الدولي والآسيوي، بالحيادية عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي، المقررة خلال أكتوبر 2025، وذلك من خلال خطاب رسمي، تم إرساله إلى كل من الاتحادين، وتضمن ضرورة التحلي بالعدالة والشفافية في عملية الاختيار.

ونشر الاتحاد الإماراتي للكرة، مساء أمس، بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، وتضمّن: «طالب اتحاد الإمارات لكرة القدم الاتحادين الدولي والآسيوي، بالحيادية عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر أن يقام في أكتوبر من العام الجاري، وجاء ذلك خلال خطاب رسمي، وجهه اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي، مؤكداً على أهمية العدالة والشفافية في عملية الاختيار، والتي يجب أن تكون وفقاً للنظم واللوائح التي تضمن حقوق جميع المنتخبات الوطنية المشاركة في الملحق الآسيوي».

وأضاف البيان: «وتقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بشكل رسمي، بطلب استضافة مباريات إحدى المجموعتين، وفقاً للمهلة المحددة من الاتحاد القاري، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت نجاحات كبيرة في استضافتها لأكبر البطولات والأحداث الرياضية والكروية العالمية، وبشهادة الجميع، والجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يُعد المنتخب الأفضل، من حيث ترتيب المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 15 نقطة».

وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد تقدم رسمياً، ومنذ وقت طويل، وخلال المهلة المحددة، بطلب لاستضافة إحدى مباريات مجموعتي الملحق، وفقاً للائحة منح المنتخب الأفضل في ترتيباً في المركز الثالث بالمجموعات الثلاث، أفضلية استضافة مجموعته في الملحق، إلا أن وسائل إعلام سعودية، أكدت قبل أيام من نهاية مباريات تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أن الاتحاد الآسيوي قرر منح حق استضافة مجموعتي الملحق لكل من السعودية وقطر، وفقاً للائحة، ظهرت بشكل مفاجئ، وتقضي بمنح حق الاستضافة للمنتخبين الأعلى تصنيفاً عالمياً بين المنتخبات صاحبة المركز الثالث في التصفيات، وذلك بعد اقتراب كل من «الأخضر» و«العنابي» من التأهل للملحق، ثم تكرر التأكيد بعدما حسم المنتخبان الوصول للملحق.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني حل في المركز الثالث للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة، برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن المنتخب العراقي في المركز الرابع، بينما حل المنتخب السعودي ثالثاً في المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع المنتخب الإندونيسي، الذي تأهل أيضاً للملحق، وطلب تنظيم إحدى مجموعتي الملحق، ومعه المنتخب العراقي، الذي حل ثالثاً في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.