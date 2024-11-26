بعثة منتخبنا للناشئين تغادر إلى إسبانيا



غادرت أول من أمس إلى إسبانيا بعثة منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة «مواليد 2009» لإقامة معسكر خارجي للفترة من 23 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر استعداداً للمشاركات المقبلة.



وتضم البعثة وفداً مكوناً من أعضاء الجهاز الإداري والفني بقيادة المدرب الإسباني ألبيرتو غونزاليس إلى جانب اللاعبين وهم: محمد عاشور، عبدالله العامري، مايد المهيري، فارس علي (شباب الأهلي) علي البلوشي، سلطان النعيمي (النصر) حسين علي، عبدالرحمن لنجاوي (الوصل) مسلم البلوشي، مبارك البريكي، بطي الجنيبي، عبدالرحمن العواني، عبدالعزيز المالكي (الجزيرة) علي الجسمي، سلطان المهيري (الشارقة) ذياب النعيمي، جمعة البلوشي، سعود الدرعي، عبدالله الشامسي (العين).



ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر الأولى أمام منتخب إسبانيا يوم غدٍ والثانية أمام منتخب المكسيك في الأول من ديسمبر المقبل.