الأهلي والهلال.. كلاسيكو الـ 1.5 مليار في نصف نهائي النخبة

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يستضيف مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والأهلي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة المرتقبة تجمع بين فريقين تتجاوز قيمتهما السوقية مجتمعة 1.5 مليار ريال سعودي (نحو 1.47 مليار درهم إماراتي أو 345 مليون يورو)، وذلك وفقًا لأرقام موقع «ترانسفير ماركت»، ويملك الهلال اليد العليا من حيث القيمة، إذ تقدر قيمته بـ 180 مليون يورو (نحو 770 مليون ريال)، متفوقًا بفارق عشرة ملايين يورو عن الأهلي الذي تبلغ قيمته 169.9 مليون يورو (727 مليون ريال)، ليحتفظ الهلال بلقب «الأغلى» في القارة الآسيوية.

ورغم أن المنافسة تشمل نخبة أندية آسيا، إلا أن ثلاثة أندية سعودية فقط (الهلال، الأهلي، والنصر) تسيطر على 79.3% من إجمالي القيمة السوقية للأندية الثمانية التي لعبت ربع النهائي، بإجمالي 525.6 مليون يورو من أصل 663 مليونًا، مما يعكس حجم الاستثمار الكبير في الكرة السعودية.

رحلة الفريقين إلى نصف النهائي

بلغ الأهلي هذا الدور بعد فوزه بثلاثية نظيفة على بوريرام يونايتد التايلاندي، فيما ضرب الهلال بقوة وسحق جوانجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون رد، في انتصار أكد جاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب.

وستحدد مواجهة الليلة هوية أول المتأهلين إلى النهائي، في انتظار الفائز من اللقاء الآخر الذي يجمع غدًا النصر السعودي بكاوازاكي فرونتال الياباني.

تاريخ المواجهات.. كفة متكافئة

اللقاء المرتقب سيكون الثالث بين الهلال والأهلي على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سبق لهما أن تواجها في دور الـ 16 نسخة 2019. حينها، فاز الهلال ذهابًا 4-2، ورد الأهلي إيابًا بهدف نظيف، دون أن يكفيه ذلك للعبور.

محليًا، تبادل الفريقان الانتصارات هذا الموسم، ففاز الهلال ذهابًا بهدفين مقابل هدف في دوري روشن، بينما ثأر الأهلي إيابًا بفوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي كأس السوبر السعودي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وابتسم الحظ للهلال الذي حسم المواجهة 4-1، وكل تلك المعطيات تجعل من لقاء الليلة صراعًا مفتوحًا يصعب التكهن بمصيره.

ضربة موجعة للهلال

وقبل موقعة جدة، تلقى الهلال ضربة موجعة بخروج مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو من الحسابات بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال لقاء جوانجو.

وسيغيب كانسيلو عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بحسب التقديرات الطبية، مما يفرض تحديًا إضافيًا على المدرب جورجي جيسوس في ظل أهمية المباراة.