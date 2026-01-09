السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا بعد فوز صعب على مالي

بات ‌منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب بتغلبه على منافسه منتخب مالي 1-صفر اليوم الجمعة في ⁠أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

سجل إليمان ندياي هدفا بعد 27 دقيقة، مستغلا خطأ فادحاً من حارس المرمى ليضع السنغال في المقدمة ⁠في مباراة قمة متوترة ضد جارتها في غرب أفريقيا.

وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما لاعب مالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ​الضائع للشوط الأول بعد حصوله على ​الإنذار الثاني. وكان اللاعب قد ​حصل على الإنذار الأول بسبب تدخل عنيف في الدقيقة ‌25، ثم طُرد ‌بعد خطأ ⁠غير مبرر ضد إدريسا جانا جي.

ولعب منتخب مالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 من مباراته السابقة ضد نظيره التونسي، ​ومع ذلك ​تمكن من الفوز بركلات الترجيح، لكن لم يكن هناك أي فرصة للتعويض هذه المرة ‍أمام منتخب السنغال المتمرس.

وسينتظر منتخب السنغال الفائز من لقاء مصر وساحل العاج والذي سيقام غدا السبت.

وفي حال تأهل مصر لملاقاة السنغال، فسيكون هذا تكرارا لنهائي نسخة 2021 بالكاميرون عندما ‍فازت السنغال بركلات الترجيح.

وقال ندياي في تصريحات لشبكة بي.إن سبورتس "كانت مباراة صعبة. منتخب مالي جيد لكننا اعددنا للمباراة بشكل مميز.

"أنا سعيد لأنني ساعدت الفريق على الفوز"