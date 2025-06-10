سلافيسا يوكانوفيتش مدرب «التيكي تاكا» والضغط العالي

دخل فريق النصر مرحلة جديدة بقيادة الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي انطلق منذ تعيينه، أول من أمس، رسمياً مدرباً للفريق الأول، في ضبط احتياجات الفريق بما يتوافق مع أسلوب لعبه ووضع اللمسات الأخيرة على برنامج التحضيرات استعداداً للموسم المقبل.

ويعتبر يوكانوفيتش الذي غاب عن الساحة الكروية في الموسمين الأخيرين بقرار شخصي منه، أحد أفضل المدربين الصرب، ويتميز بأسلوب اللعب المتكامل من التمريرات القصيرة «التيكي تاكا» إلى الاستحواذ والضغط العالي واللعب الهجومي.

ووصفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أسلوبه، عندما كان مدرباً لفولهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالممتع والجاذب، كما أشارت إلى أنه يفضل اللعب بطريقة الضغط العالي على المنافس والاستحواذ واللعب من الخلف.

نجح يوكانوفيتش في إعادة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية موسم 2017 – 2018 بأداء مبهر ولافت، وحقق معه العديد من الأرقام المميزة، حيث تصدر فولهام دوري الدرجة الأولى من حيث إكمال التمريرات «83.1 %» وإجمالي التمريرات «24.857»، كما كان فولهام صاحب أكثر التمريرات القصيرة دقة، وثاني أكثر التسديدات على المرمى، وأعلى معدل استحواذ على الكرة.

وفي تقرير «الغارديان» الذي صدر في 2018، ذكر لاعب الوسط كيفن ماكدونالد الذي لعب مع فولهام بين 2016 و2021 في حديثه عن مدربه يوكانوفيتش أنه خلال التدريب يدور كل شيء حول استعادة الكرة، موضحا أنه يطالبهم بالضغط المستمر على المنافس بعد خسارة الكرة، طوال الوقت، وأضاف: «نعلم أن علينا كسب حق اللعب، والمدرب يُدرّبنا على ذلك يومياً، سنحاول استعادة الكرة بمجرد فقدانها، ثم نحتفظ بها، ونجعلهم يركضون في كل مكان، ونحاول خلق الفرص، ونُخرجهم منها».

الأكثر جاذبية

ووصفت «الغارديان» فولهام تحت قيادة يوكانوفيتش بالفريق الأكثر جاذبية في دوري الدرجة الأولى، وأن المدرب يركز في المقام الأول على العمل بدون كرة، وأضافت في تقريرها: أمضى المدرب الصربي عامين ونصف في كرافن كوتيدج، إنه ناديه السابع كمدرب، والبلد السادس الذي يدرب فيه، لقد اكتسب خبرة واسعة من إسبانيا إلى تايلاند، وانعكست هذه الخبرة في مهاراته، إنه مدرب متكامل في أسلوبه، مرن في التعامل، كما يؤكد أي شخص كان في عهده.

ونقلت «الغارديان» ضمن تقريرها تصريحا للهولندي يوردي كرويف، الذي شغل منصب المدير الرياضي في مكابي تل أبيب في موسم 2017 – 2018، قال فيه عن يوكانوفيتش: «أعتقد أن الصرب معروفون بسفرهم، إنهم بلد يُصدر الكثير من المدربين، خاض سلافيسا مغامرة في تايلاند، ثم في إنجلترا، ثم في إسبانيا، ثم عمل معنا لفترة، أعتقد أن هذا يُثري رؤيته الكروية، إنها مبنية على رؤية مختلفة لكرة القدم، هذا يُفيد أي مدرب في الوقت الحاضر».

وأضاف: لعب بأساليب لعب مختلفة، صحيح أنه يحب اللعب من الخلف، لكنه أيضاً يحب التكيف مع اللحظات التي قد لا يكون مسيطراً عليها. أعتقد أن قراءته للعب كانت ممتازة. كما أمضى يوكانوفيتش ستة أشهر فقط في إسرائيل قبل قبول عرض من فولهام، لكنه غادر بعلاقة جيدة بعد أن تأهل مكابي تل أبيب إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عاماً.

بدأ يوكانوفيتش مشواره التدريبي مع بارتيزان بلغراد الصربي «2007 - 2009» ثم انتقل إلى موانغتونغ يونايتد التايلاندي «2012 - 2013» وليفسكي صوفيا البلغاري «2013 » وهيركوليس بالدرجة الأولى الإسبانية «2014» وواتفورد الإنجليزي «2015» وفولهام الإنجليزي بين 2015 و 2018، كما درب أيضاً الغرافة القطري بين 2019 و 2021.

حقق يوكانوفيتش 5 ألقاب في مسيرته التدريبية منها 4 مع بارتيزان بلغراد، وهي ثنائية الدوري والكأس مرتين متتاليتين 2007 – 2008 و 2008 – 2009، والدوري التايلندي 2012، وأفضل مدرب في الدوري التايلندي 2012، وقاد واتفورد للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2012 وكرر الإنجاز نفسه مع فولهام في 2018.