العين ضيفاً على العروبة.. والبطائح يواجه خورفكان في الجولة الثامنة لـ «دورينا»

محمد فضل، دبي- إيهاب زهدي





يحلّ فريق العين ضيفاً على العروبة، في افتتاحية مواجهات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، بملعب دبا الفجيرة، ويسعى كل فريق لمداواة جراح النتائج الأخيرة في مختلف المسابقات، بعد تلقي العروبة الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام كلباء في الدوري، في وقت أدرك العين صاحب المركز الثامن بـ 8 نقاط، تعادلاً بشق الأنفس أمام دبا الحصن في الجولة السادسة، وتم تأجيل مباراته أمام شباب الأهلي في الجولة السابعة، بسبب مشاركته القارية ضد الأهلي المصري، التي خسرها بثلاثة أهداف نظيفة، في حين، أكمل العروبة صاحب المركز 13 في الجدول بـ 3 نقاط، جاهزيته للقاء، واستغل المدرب البرتغالي برونو بيريرا فترة التوقف الأخيرة، بإقامة عدد من التدريبات اليومية، وذلك من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة، وقام الجهاز الفني بمعالجة أخطاء مباراة كلباء، والتي لم يقدم فيها العروبة العرض المنتظر من قبل جماهيره.

وفي المباراة الثانية، يستقبل البطائح ضيفه خورفكان، في الرابعة و40 دقيقة مساء اليوم، على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة ذاتها، ويرفع الفريقان شعار «لا بديل عن الفوز»، في ظل أهمية المباراة المتزايدة، واعتبارها من المواجهات التي تعادل 6 نقاط، مع وجود الفريقين قريبين من منطقة الهبوط، إذ يحتل خورفكان المركز 11 برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن البطائح في المركز 12.

واستفاد البطائح وخورفكان من فترة التوقف الأخيرة في علاج أخطاء الجولات السابقة، والوصول مع اللاعبين إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية، ويحاول البطائح استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على دبا الحصن 2-1 في الجولة الثالثة، وتلقى بعدها الخسارة أمام الشارقة 0-2، وكلباء 0-3، والنصر 3-4، وعجمان 1-2 في الجولات التالية.

وفي المقابل، لم يحقق خورفكان الفوز في آخر جولتين بالدوري، بالخسارة من 2-4، والتعادل مع دبا الحصن 1-1، وتمت إقالة مدربه الروماني دانييل إيسايلا في 7 نوفمبر الجاري، وتم تكليف المدرب الوطني عبد المجيد النمر، باستكمال المشوار مع الفريق في الدوري.