يوكانوفيتش: أعرف الدوري الإماراتي جيداً ومشكلة النصر دفاعية

أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، المدرب الجديد لفريق النصر، أنه يعرف جيداً الدوري الإماراتي، بحكم زياراته العديدة إلى دبي، وتجربته السابقة مع الغرافة القطري، وقال في أول تصريح له منذ إعلانه مدرباً جديداً للفريق، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر: «سأبدأ خطوة جديدة في مشواري التدريبي، فخور بالعمل في أكبر الأندية الإماراتية، مهمتي ستكون تحقيق النجاح، وتكوين فريق منافس على البطولات». وأضاف: «أزور دبي كثيراً، وأعرف جيداً كرة القدم الإماراتية، وأتابعها منذ سنوات طويلة، الدوري متطور ويمتاز بالجودة».

وأوضح المدرب الصربي أن تجربته السابقة في دوري نجوم قطر مع نادي الغرافة، ستساعده كثيراً على التأقلم سريعاً مع أجواء النصر، وكذلك الطقس، وعلى الانطلاق بسرعة في عمله.

وعن رأيه في النصر، وما قدمه من مستويات في الموسم الماضي، أوضح أن الفريق قدم أشياء مثيرة للاهتمام، ولعب كرة قدم جيدة، وتابع قائلاً: «برأيي البسيط، كان هناك مشاكل في الخط الخلفي أكثر من الهجوم»، وختم قائلاً: «آمل في تحقيق الانسجام سريعاً، وأثق أن الجماهير ستكون خلفنا، وتدعمنا من أجل تحقيق النجاح، وإيجاد السعادة في نهاية الموسم».

وبات يوكانوفيتش ثالث مدرب صربي يقود الفريق، بعد مواطنه إيفان يوفانوفيتش، الذي قاد العميد على فترتين «2013 - 2016»، وفي 2018، ثم غوران توفيغدزيتش المدرب الحالي لعجمان، الذي درب النصر لفترة قصيرة في موسم 2023 – 2024.

ويعتبر يوكانوفيتش من أبرز المدربين في صربيا، ورغم غيابه عن الساحة الكروية في الموسمين الأخيرين، بعد تجربة دينامو موسكو، الذي أقاله من منصبه في مايو 2023، بعد الخسارة من فريق أخمات غروزني على أرضه بثلاثية نظيفة، إلا أنه يملك مسيرة كروية جيدة، سواء لاعباً أو مدرباً.

وكان يوكانوفيتش لاعب وسط في منتخب يوغوسلافيا السابق «1991 - 2000»، وشارك في 64 مباراة دولية، وبدأ مشواره التدريبي مع بارتيزان بلغراد الصربي «2007 - 2009»، ثم انتقل إلى موانغتونغ يونايتد التايلاندي «2012 - 2013»، وليفسكي صوفيا البلغاري «2013»، وهيركوليس بالدرجة الأولى الإسبانية «2014»، وواتفورد الإنجليزي «2015»، وفولهام الإنجليزي بين 2015 و2018، كما درب أيضاً الغرافة القطري بين 2019 و2021.

حقق يوكانوفيتش 5 ألقاب في مسيرته التدريبية، منها 4 مع بارتيزان بلغراد، وهي ثنائية الدوري والكأس مرتين متتاليتين 2007 – 2008، و2008 – 2009، والدوري التايلاندي 2012، إضافة إلى عدة جوائز فردية.

كما لعب يوكانوفيتش للعديد من الأندية الأوروبية الشهيرة، من بينها تينيريفي الإسباني، وكان أحد نجوم ديبورتيفو لاكورونيا، عندما حقق لقبه الوحيد التاريخي في الدوري الإسباني موسم 1999 – 2000، كما لعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي بين 2000 و2002.

واتجهت بوصلة النصر إلى المدرسة التدريبية الصربية، لامتلاكه تجربة ناجحة سابقة، بقيادة إيفان يوفانوفيتش، الذي يعتبر أحد أفضل المدربين في تاريخ العميد، حيث حقق معه 3 ألقاب، وهي كأس الأندية الخليجية «دوري أبطال الخليج حالياً» 2014، وكأس الرابطة 2015، وكأس رئيس الدولة 2015، كما قاده لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في 2016.

وتصدر مدربو صربيا المشهد في الموسمين الأخيرين، حيث شهد الموسم المنتهي 4 مدربين، هم ميلوش مدرب الوصل، والذي نجح في قيادة الإمبراطور للتتويج بالثنائية في موسم 2023 – 2024، وغوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، وغوران توميتش مع البطائح، وفوك رازوفيتش مع كلباء.

من جهة أخرى، يستأنف النصر تدريباته مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، ثم الدخول في معسكر في أحد الدول الأوروبية الأقرب بولندا أو ألمانيا، لمدة 3 أسابيع، وسيتم ضبط برنامج التحضيرات بشكل نهائي، بالتشاور مع المدرب الجديد.