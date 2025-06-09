سفير الدولة بواشنطن يفاجئ العين مرتدياً قميص «الزعيم»

في مشهد استثنائي يعكس عمق الانتماء، ويجسد دعم القيادة لممثلي الوطن في كل المجالات، فاجأ معالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بعثة نادي العين في معسكرها التحضيري بالعاصمة واشنطن، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، استعداداً لمونديال الأندية الذي تستضيفه أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقاً ويشارك فيه العين ممثلاً للإمارات بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا، وارتدى معالي السفير خلال الزيارة قميص «الزعيم»، في رسالة معنوية مؤثرة تؤكد أن الهدف واحد، وأن روح الانتماء تنضوي تحت راية الإمارات.

وكان في استقبال معاليه، لحظة وصوله إلى مقر تدريبات الفريق، محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، حيث تابع جانباً من الحصة التدريبية الصباحية للفريق، وسط أجواء من التركيز العالي والاستعدادات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم للأندية FIFA 2025.

وحرص معالي السفير خلال زيارته على تهنئة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، بمناسبة العيد السعيد، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرة الفريق على تقديم مشاركة مشرّفة، تُسعد محبي الكرة الإماراتية، وتُعبّر عن تطلعات دولتنا الحبيبة، التي باتت تقدم نموذجاً متفرداً في الريادة، على مختلف الصعد، إقليمياً ودولياً.

وقال العتيبة: «عودنا نادي العين في الاستحقاقات الخارجية ألا يمثل نفسه فحسب، بل يجسد تطلعات وطن كامل. وارتدائي لقميص النادي اليوم هو تعبير رمزي عن الفخر الكبير بما ظل يحققه هذا الفريق من إنجازات وأداء مشرّف على المستويين القاري والعالمي».

وأضاف: «وما لمسناه منذ وصول البعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من انضباطية وجدية وجهود مضاعفة يعزز الثقة في قدرة الفريق على الظهور المشرف باسم كرة الإمارات، خصوصاً في ظل عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، وتسجيل إنجازات جديدة تُضاف إلى ذاكرة الوطن».

وفي ختام الزيارة قدّم محمد سيف الكتبي القميص الرسمي للنادي يحمل تواقيع لاعبي الفريق هدية رمزية لمعالي السفير، الذي شارك بعد انتهاء الحصة التدريبية عدداً من اللاعبين في تحدٍّ ودي لتسديد الكرات على المرمى، في لقطة عفوية، جسّدت روح التقارب والتكامل بين سفير الدولة وممثليها في المحفل العالمي. على جانب آخر، يلتقي العين مساء اليوم فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي في أولى تجاربه الودية استعداداً للبطولة.