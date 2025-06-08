«الموسم الثاني للاحتراف» الأقوى في معدل التهديف

تحافظ النسخة الثانية للاحتراف التي أقيمت في موسم 2009 - 2010 وتوج الوحدة بلقبها، على صدارتها في معدل التهديف بـ3,7 أهداف في كل مباراة، من بين 17 نسخة لدوري المحترفين.

وشهد الموسم الكروي المنتهي 2024 - 2025، تسجيل 582 هدفاً في 182 مباراة بواقع 3,2 أهداف في كل مباراة، فيما انتهت 84 مباراة بشباك نظيفة، وهذه المرة 14 التي يسجل فيها دورينا معدلاً تهديفياً يساوي أو يفوق 3 أهداف في كل مباراة، ما يعزز مكانته ضمن أفضل الدوريات العربية في تسجيل الأهداف، حيث احتل المركز الثاني عربياً في معدلات التهديف بعد دوري نجوم قطر بنهاية هذا الموسم.

وسجل دوري نجوم قطر معدلاً تهديفياً يقدر بـ3,34 أهداف في كل مباراة (يضم الدوري القطري 12 فريقاً وبلغ مجموع الأهداف المسجلة 442 هدفاً في 132 مباراة)، مقابل 3,2 لدورينا، ثم يأتي خلفهما الدوري السعودي الذي يضم 18 فريقاً، بـمعدل تهديفي يقدربـ2,9 هدف، حيث سجلت الأندية السعودية 902 هدف في 306 مباريات، واحتل الدوري الأردني المركز الرابع بـ2,6 هدف في كل مباراة، ويعكس هذا التطور الذي يشهده الدوري الأردني المستويات القوية التي يقدمها «النشامى» في تصفيات كأس العالم وصعوده لأول مرة في تاريخه إلى المونديال. وتملك باقي الدوريات العربية معدلاً تهديفياً متقارباً يقدر بهدفين في كل مباراة، وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر.

قراءة

وفي قراءة لأهداف الموسم المنتهي، نلحظ أن أغلبها سجل في الشوط الثاني بواقع 318 هدفاً مقابل 264 هدفاً في الشوط الأول، فيما كانت النتائج الأكثر تكراراً (الفوز بهدفٍ نظيف والفوز 2 ـ 1) إذ تكررتا 27 مرة، كما شهد الموسم تسجيل 6 ثلاثيات منها 3 لمهاجم العين كودجو لابا وعمر خريبين مهاجم الوحدة ثلاثيتين وثلاثية واحدة لمهاجم الوصل جواو بيدرو، كما تم تسجيل 52 ثنائية هذا الموسم وكان عجمان صاحب العدد الأكبر من الثنائيات بـ8 ثنائيات، فيما تقاسم 5 لاعبين تسجيل 3 ثنائيات (مهدي قائدي، ماتيوس ليما، ميلوش كوزانوفيتش، جونيور فليمينغز، يوسف نياكيتيه).

وإلى جانب تتويجه باللقب، تصدر شباب الأهلي ترتيب الهجوم بـ57 هدفاً وهذه المرة الثالثة في زمن الاحتراف التي يحقق فيها بطل الدوري مثل هذا الرصيد من الأهداف بعد الشارقة موسم 2018 - 2019 والعين في موسم 2021 - 2022، ولكن أقوى خط هجوم لبطل الدوري في المحترفين يملكه الزعيم بـ74 هدفاً في موسم 2012 - 2013، يليه الجزيرة بـ72 هدفاً في موسم 2016 - 2017 ثم الوصل بطل موسم 2023 - 2024 بـ70 هدفاً.

ومن أبرز الأرقام التي شهدها الموسم المنتهي، تسجيل الشارقة 44 هدفاً فقط رغم احتلاله مركز الوصافة، وهو الأقل تسجيلاً من بين الفرق أصحاب المراكز الخمسة الأوائل وهي شباب الأهلي (57) والوحدة (51) والوصل (51) والعين (56).

وسجلت حصيلة الموسم المنتهي تراجعاً بـ42 هدفاً مقارنة بحصيلة الموسم الماضي (2023 - 2024) الذي شهد تسجيل 624 هدفاً، وبلغ معدل التهديف فيه 3,4 أهداف مقابل 551 هدفاً في موسم 2022 - 2023 بمعدل 3 أهداف في كل مباراة.

وشهد موسم 2020 - 2021 تسجيل 566 هدفاً بواقع 3.1 أهداف في كل مباراة، وهو أول موسم بعد استئناف النشاط الكروي عقب توقفه في الموسم الذي سبقه بسبب فيروس كورونا.

وسجل موسم 2018 - 2019 معدلاً تهديفياً مرتفعاً يساوي 3,5 أهداف، حيث وصل مجموع أهداف الموسم 644 في 182 مباراة، وفي موسم 2017 - 2018، الذي شهد مشاركة 12 فريقاً في مسابقة الدوري تم تسجيل 394 هدفاً في 132 مباراة بواقع 3 أهداف في كل مباراة.

الطريف في الموضوع أن معدل التهديف وحصيلة الأهداف كانت متقاربة جداً خلال 4 مواسم متتالية بين 2013 - 2014 إلى موسم 2016 - 2017، حيث سجلت الفرق 571 هدفاً في موسم 2016 - 2017 بمعدل تجاوز 3 أهداف في كل مباراة مثله مثل الموسم الذي سبقه الذي شهد 573 هدفاً، و571 هدفاً كذلك في موسم 2013 - 2014 وأقل 9 أهداف عن موسم 2014 - 2015 الذي شهد تسجيل 562 هدفاً.

وبعد النسخة الأولى للاحتراف، التي بلغ فيها المعدل التهديفي 2,75 شهدت المواسم اللاحقة ارتفاعاً قياسياً في معدل التهديف، حيث وصل إلى 3,78 في الموسم الثاني ثم 3,37 في الموسم الثالث و3,4 في الموسم الرابع.