نجوم «الزعيم» يردون التحية للعيناوية



تجاوباً مع المبادرة التي أطلقها مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، حرص نجوم «الزعيم» على رد التحية للجماهير العيناوية، على هامش الحصة التدريبية المفتوحة التي جرت أول من أمس على استاد خليفة بن زايد، في مشهد رائع جسد روح العائلة الواحدة، وسجل المئات من الجماهير حضورهم على مدرجات ملعب تدريبات الفريق، تقدمهم أقطاب النادي وبعض أعضاء مجالس الإدارات السابقين، الذين كان في استقبالهم لحظة وصولهم عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم محمد سيف الكتبي.

وأشعل جمهور العين المدرج بأهازيج تشجيعية مميزة ورسائل حماسية محفزة، وبالمقابل أعرب نجوم الفريق عن تقديرهم للدعم اللامحدود الذي ظلوا يحظون به من محبي النادي في كل الميادين.