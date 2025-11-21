اتساع دائرة الرفض.. تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر



تتزايد الضغوط على الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الاتحاد المصري ووزارة الرياضة، ما قد يدفع إلى إعادة ترتيب شامل قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر المقبل.



وجاءت شرارة الأزمة بعد مباراة الفراعنة الودية أمام الرأس الأخضر في بطولة العين الدولية، حينما صرح حسام حسن: «عندنا محترفان وربع فقط... محمد صلاح وعمر مرموش... ومصطفى محمد يسير على سطر ويترك الآخر»، وهو تصريح أثار غضباً كبيراً داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وبين صفوف لاعبي المنتخب المصري، حيث رفض الجميع التقليل من قيمة أي لاعب داخل الفريق.



وبحسب مصادر داخل الاتحاد، فإن اتحاد الكرة يعتزم عقد اجتماع عاجل مع الجهاز الفني لبحث أزمة التصريحات وضبط الأجواء قبل الاستحقاقات المقبلة، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول فتح باب التقييم الفني وإمكانية إحداث تغييرات على الجهاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.



من جانبه، جاء رد مصطفى محمد بنشر أغنية عنوانها «كل حاجة بتعدي» عبر حسابه على «إنستغرام»، في خطوة عدّها البعض رداً غير مباشر على تصريحات حسام حسن، وتعبيراً عن استيائه.