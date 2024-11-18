نجوم منتخبنا لجماهير الإمارات: ننتظر دعمكم أمام «العنابي»

وجه لاعبو منتخبنا الوطني الأول، الدعوة إلى الجماهير للحضور والدعم القوي لـ«الأبيض» في مدرجات استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي مساء غد الثلاثاء، عندما يواجهون الضيف منتخب قطر ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026،.

وستكون المباراة في ختام المعسكر الداخلي المغلق في السعديات، والذي يشهد التدريب الختامي مساء اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة «العنابي»، بعد أيام قليلة من الفوز على منتخب قرغيزستان 3 ـ 0، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات.

نغمة الانتصار

من جهته، قال حارب عبد الله لاعب منتخبنا الوطني: تنتظرنا مباراة صعبة وقوية أمام المنتخب القطري، ونأمل أن يتواجد جمهورنا بكثافة عالية في مدرجات استاد آل نهيان لدعمنا ومساندتنا، ونحن نعدهم بدورنا في تقديم أداء قوي «الند بالند» أمام المنافس، وبما يليق بمنتخبنا الوطني، ونرجو أن نحافظ على نغمة الانتصار، خاصة وأن معنويات الجميع عالية، بعد فوزنا في الجولة الخامسة، وحصولنا على الوقت الكافي للتحضيرات لهذه الجولة المهمة من مشوار التصفيات.

وأضاف زميله خالد العطاس: ننتظر جمهورنا أمام قطر غداً، ونتمنى حضورهم ودعمهم القوي كما عودونا دائماً في جميع مبارياتنا السابقة بالتصفيات سواء داخل أو خارج الدولة، وندعو الله أن يوفقنا في مباراتنا أمام قطر، ونقدم الأداء الجيد.

ونسعد جمهورنا بتحقيق النتيجة المطلوبة، والجميع يشعر بالتفاؤل في معسكر الإعداد الحالي، بعد أن حصل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، على الوقت الكافي للتحضير للجولتين الخامسة والسادسة، وأثمر ذلك عن الفوز على قيرغيزستان في مباراتنا الماضية، ونتمنى تكرار الأمر أمام «العنابي».

أمور بسيطة

بدوره، قال يحيى الغساني لاعب منتخبنا الوطني: التركيز الآن على لقاء قطر بعد اجتياز مواجهة قيرغيزستان بنجاح، وندعو جمهورنا إلى المساندة القوية حتى نحافظ على نغمة الانتصارات بعد فوزنا في الجولة الماضية على قيرغيزستان، بدعم مشجعينا والأندية وإدارة رابطة المحترفين واتحاد الكرة، وأشكرهم على جهودهم مع المنتخب، ومنحه فرصة أطول للتحضير.

وهو ما ظهر جلياً على أرض الملعب في الجولة الخامسة من خلال التفاهم الواضح بين اللاعبين والجهاز الفني، بعد تعديل بعض الأمور البسيطة خلال المعسكر الحالي، وأرجو أن يصب ذلك في مصلحة منتخبنا ونحقق الفوز بالجولة السادسة.

في حين، قال ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني: نشكر الجمهور على مساندتنا في مباراتنا الماضية، ونتمنى استمرار دعمهم للمنتخب الوطني في مواجهة الغد، والذي نسعى خلاله إلى تكرار الفوز الذي حققناه على«العنابي» في الجولة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية.

وهذا لن يتأتى إلا من خلال القتال على أرضنا ووسط جمهورنا، مع التأكيد أنه لا توجد حتى الآن مباراة سهلة في التصفيات، والتشديد على ضرورة الفوز على قطر، والحصول على 3 نقاط مهمة في ملعبك للاقتراب خطوة قوية نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم.