العين يبدأ معسكره في واشنطن استعداداً لمونديال الأندية



أعلن نادي العين، أمس، انطلاق تدريباته خلال معسكره المقام حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعداداً للمشاركة في مونديال الأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر قبل انطلاق مشاركته الرسمية في البطولة.



ويوجد العين بالمجموعة السابعة، التي تضم كلاً من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد الرياضي المغربي.



وكانت بعثة الفريق قد وصلت، أمس، إلى واشنطن استعداداً للمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يقام للمرة الأولى، بمشاركة 32 فريقاً من جميع أنحاء العالم.



ويفتتح العين مشواره في البطولة العالمية بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس 19 يونيو الجاري على ملعب أودي فيلد في واشنطن، فيما يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الاثنين 23 يونيو على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات فريق الوداد المغربي، يوم الأحد 26 يونيو، على ملعب أودي فيلد.