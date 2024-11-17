11 يناير المقبل موعداً للقمة المؤجلة بين العين وشباب الأهلي

حددت رابطة المحترفين يوم 11 يناير المقبل، موعداً لمباراة العين وضيفه شباب الأهلي، على ملعب استاد هزاع بن زايد، والمؤجلة من مباريات الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت أيام 31 أكتوبر الماضي و1 و2 نوفمبر الجاري.

ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 18 من 6 مباريات، وبفارق 10 نقاط عن العين في المركز الثامن، وجمع «الزعيم» نقاطه من 5 مباريات، إذ لديه مباراة مؤجلة أخرى أمام مضيفه كلباء من الجولة الثالثة، وتحدد يوم 11 ديسمبر المقبل موعداً لإقامتها.

وتستأنف مباريات الدوري بالجولة الثامنة، حيث يحل العين ضيفاً على العروبة 21 نوفمبر الجاري، وفي اليوم التالي يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه كلباء، ثم تعود المسابقة للتوقف 13 يوماً، للسماح لأندية الوصل، العين، شباب الأهلي والشارقة بخوض مبارياتهم في بطولتي دوري الأندية الآسيوية.