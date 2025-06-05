سعيد المحرزي: الجمهور لا يحتاج بطاقة دعوة

أكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن جمهور «الأبيض» لا يحتاج إلى بطاقة دعوة، وطالبهم بضرورة المؤازرة، والوقوف خلف اللاعبين طوال زمن المباراة، اليوم، أمام أوزبكستان، والزحف لملعب آل نهيان بنادي الوحدة قبل وقت كافٍ، حتى يتحقق النصر بإذن الله، ووصف المحرزي مباراة منتخبنا الوطني، اليوم، أمام نظيره منتخب الأوزبكي في الثامنة من مساء اليوم بالمهمة، والتي تجيء في إطار مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وقال في تصريح لـ«البيان»: «تأتي أهمية المباراة لاعتبارات كثيرة، خصوصاً أنها تجمعنا بالمنتخب الأوزبكي صاحب الوصافة، والذي يتفوق علينا بفارق أربع نقاط، إذ يملك 17 نقطة خلف إيران المتصدر برصيد 20، فيما يملك «الأبيض» 13 نقطة، وتبقى جولة أخيرة لكل المنتخبات تقام يوم 10 الجاري، إذ يلاقي منتخبنا مضيفه قيرغيزستان، يوم الثلاثاء المقبل».

تركيز

كما أن الفوز يدعم جهود الأبيض في الحفاظ على خطف ورقة الصعود الثانية إذا سارت الأمور في الجولة الأخيرة، وفقاً لما يشتهي جمهور منتخبنا الوطني، وتعزيز الحظوظ بالوصول إلى النهائيات، داعياً إلى ضرورة التركيز العالي، وتوخي الحذر وعدم الاستعجال واللعب بروح الجماعة، والبعد عن ارتكاب الأخطاء.

كما عبر المحرزي عن ثقته بمدرب منتخبنا الوطني الروماني كوزمين في اختيار التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء، لافتاً إلى أن قائمة الأبيض تضم لاعبين «شباباً» يمتلكون الطموح، ولا غنى في الوقت ذاته عن اللاعبين أصحاب الخبرة، الذين يقدمون الأفضل مع كل مباراة، وأضاف: «لدينا العديد من النقاط الإيجابية لمنتخبنا قبل مباراة أوزبكستان». وقال «عيال زايد قدها».

وفي اعتقادي أن الروح العالية للاعبين، وأهمية إقامة المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا سيرجح كفة الأبيض على منتخب الذئاب البيضاء، ويجب الالتزام بتوجيهات الجهاز الفني.