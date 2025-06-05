عبدالله بن سالم يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة نادي البطائح وشركة كرة القدم

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قرارين إداريين بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، وتشكيل مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي، وسالم علي سالم بن رشيد الكتبي، وعبدالله سلطان بن سلومه الكتبي، وعلي علي راشد بن بخيت الكتبي، وسعيد سيف بن غويث الكتبي، ومحمد خادم عيد بن حليس الكتبي، وغاشم محمد خليفة الكتبي.

وبحسب القرار يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.

ويُشكل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية، بطي خلفان بن سرود الكتبي، وجاسم محمد الدوخي، وخليفة سعيد حمد خليفة الكتبي، وناصر سعيد الشمام الطنيجي، عمر عبيد أحمد الطنيجي.

ووفقاً للقرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وبحسب القرارين الإداريين تكون مدة العضوية في المجلسين أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلسين في تصريف أعمالهما لدى انتهاء مدتهما إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلسين المنتهيين.