العين يصل أمريكا بطموحات وطنية في مهمته العالمية

وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور رسمي يعكس مكانة «الزعيم» ممثلاً للدولة وبطلاً لقارة آسيا، وصلت أمس بعثة فريق نادي العين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لمتابعة برنامجه التحضيري الذي بدأه بالتجمع الداخلي من 1 حتى 3 يونيو الجاري، وشمل الفحوصات الطبية والتدريبات الصباحية والمسائية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان في استقبال البعثة بمطار واشنطن عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، يتقدمهم علياء ماجد السويدي، نائب سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وخلفان الدوسري، رئيس قسم الخدمات القنصلية وشؤون المواطنين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، ووسائل الإعلام الدولية ووكالات الأنباء الأوروبية، إلى جانب القنوات الرياضية الأمريكية.

ولم يقتصر دور سفارة الدولة في واشنطن على الجوانب البروتوكولية الرسمية، بل بادرت بتنسيق واسع مع الجهات المعنية في FIFA لتسهيل إجراءات البعثة وتوفير كافة سبل الدعم، وامتد اهتمامها ليشمل الجماهير الإماراتية الراغبة في مؤازرة ممثل الوطن، عبر تقديم تسهيلات نوعية في كل ما يعزز حضورها ويجعلها السند المعنوي الأول للفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن بالغ تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها سفارة الدولة في واشنطن لتسهيل كل الإجراءات اللوجستية، مشيداً بالاحترافية العالية التي انعكست على راحة الفريق منذ لحظة الوصول.

وخص بالشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على مستوى التنسيق والدعم، إلى جانب شركة طيران الإمارات، الشريك الرسمي للنادي، وإدارة مطارات دبي التي عكست نموذجاً مثالياً في التنظيم والضيافة.

وقال الكتبي في ختام حديثه: «نحن مقبلون على مرحلة حاسمة، حيث تدخل التحضيرات منحنى أكثر تركيزاً في الأيام القادمة، بما في ذلك التمارين النوعية المغلقة، والاجتماعات الفنية المرتبطة بالمباريات. وثقتنا برجال العين لا حدود لها، ونأمل أن يترجم هذا الحضور التاريخي إلى نتائج تليق بطموحات الوطن».

وعبّرت علياء ماجد السويدي عن فخرها بتأهل نادي العين إلى المونديال، واصفة الحدث بأنه «محطة تاريخية مشرّفة لكرة القدم الإماراتية»، وأضافت: «العين نادٍ عريق اعتاد أن يتجلّى في أوقات التحدي، وتاريخه المشرف دليل حيّ على إيمانه بالعمل الاحترافي وروح العائلة الواحدة.

ووجوده في هذا المحفل العالمي إنجاز لكل إماراتي، ونحن في سفارة الدولة على تواصل دائم مع إدارة النادي لبسط كل مقومات الدعم، وتوفير مناخ ملهم يعين الفريق على الأداء بثقة واقتدار». وأضافت: إن السفارة ظلت تتابع باهتمام بالغ احتياجات الفريق وجماهيره، مؤكدة أن العمل مع FIFA مستمر لتقديم تسهيلات ميدانية تليق بهذه المشاركة التاريخية، وتضمن بيئة محفزة تنبض بروح الوطن خلف «الزعيم».