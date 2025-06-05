لويس كاسترو أول برتغالي يقود الوصل

تعاقد نادي الوصل رسمياً مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفاً للصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي رحل بعد موسمين متتاليين، حقق خلالهما الإمبراطور ثلاثة ألقاب، منها ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2023 – 2024، وكأس السوبر الإماراتي القطري يناير الماضي.

ويملك كاسترو (63 عاماً)، الذي بات أول مدرب برتغالي يقود الوصل، مسيرة تدريبية حافلة، وخبرة طويلة، اكتسبها من تجاربه المتنوعة التي امتدت لربع قرن في الملاعب الأوروبية والبرازيلية والخليجية.

وبدأ كاسترو مسيرته التدريبية في 1998، ودرب العديد من الأندية البرتغالية، أبرزها بورتو وفيتوريا غيماريش، وقاد شاختار دونيتسك للتتويج بالدوري الأوكراني في 2020، كما درب الدحيل القطري، وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022، قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، وكان النصر السعودي آخر محطاته التدريبية، قبل إقالته في سبتمبر 2024، وتوج معه بدوري أبطال العرب في 2023.

ومن أشهر المدربين الذين واجههم كاسترو خلال مسيرته وتفوق عليهم، الفرنسي زين الدين زيدان، عندما كان مدرباً لريال مدريد، ورغم أن شاختار فشل في التأهل من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2020 - 2021، إلا أنه حقق انتصارين مثيرين، ذهاباً وإياباً، على ريال مدريد ومدربه زيدان، 3 - 2 في معقل «الميرينغي» سانتياغو برنابيو، وبهدفين نظيفين إياباً في أوكرانيا.

وبتعاقده رسمياً مع المدرب الجديد، سيوجه الوصل تركيزه لغلق باقي الملفات العالقة، وفي مقدمها تجديد عقد نجم الفريق فابيو ليما، ومدافعه المغربي سفيان بوفتيني، واستكمال تعاقداته من اللاعبين الأجانب، بعد إعلانه رسمياً عن استغنائه عن البرازيلي جواو بيدرو، والكوري جونغ، والأرجنتيني بوبليتي، والكولومبي بيريز، إضافة إلى كايو كانيدو.