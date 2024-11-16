جارديم: لم أتردد في قبول عرض تدريب العين

أعرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للعين، عن بالغ امتنانه وتقديره لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الدعم الكبير والاهتمام والحرص على توفير ظروف المنافسة على الألقاب محلياً وقارياً، خصوصاً بعد أن تم تحديد أهداف الفريق خلال الموسم الحالي، وقال إنه كان يرغب في تدريب نادي العين، لذلك لم يتردد في قبول عرضه، وهو ما شعر به أعضاء مجلس الإدارة، الذين تواصلوا معه بعد مباراة نادي النصر السعودي، وتبادلوا معه الحديث حول وضع الفريق ومكانة النادي الكبير.

وقال جارديم في حوار نشره الموقع الرسمي للنادي، إنه شاهد مباريات عدة للعين، وعرف أنه نادٍ كبير في الدولة، وزعيم في قارة آسيا، كما يعرف بعض لاعبي الفريق، ويدرك أن الفريق يضم العديد من اللاعبين الشباب الذين انضموا لصفوف الفريق قبل عام واحد وعامين، والأمر الأهم بالنسبة لنا، هو أن نتمكن من تجهيز فريق قادر على المنافسة، لتحقيق أهداف الإدارة، وتطلعات الجماهير على مستوى كل البطولات، وندخل جميع مبارياتنا بهدف الفوز، والظهور بالمستوى الذي يليق بفريق العين.

وأضاف: لا بد من ظهور الفريق بأداء يتميز بالجماعية، وتعزيز المقدرات لتقليل الأخطاء الفردية، وإظهار روح الانتصار، وندرك جيداً أن المهمة ليست سهلة، خصوصاً في الوقت الحالي، وخلال 15 يوماً سنعمل في ظل غياب الدوليين، وسنعمل على تعزيز معدل اللياقة البدنية وقوة التحمل، وسنخوض مباريات ودية، ونحن قادرون على تحقيق التجانس واكتساب القوة، وتكوين فريق يتميز بروح تنافسية، وهدفنا القريب آسيوياً هو التأهل إلى الدور المقبل، وهدفنا البعيد هو اعتلاء منصات التتويج مع نهاية الموسم، والحديث عن لقب بطولة الدوري سابق لأوانه، برغم أن شباب الأهلي والشارقة لديهما أفضلية على الورق بفارق النقاط، إلا أننا ما زلنا في الربع الأول من المسابقة.

مسؤولية الجميع

واستطرد المدرب البرتغالي: المسؤولية كبيرة، ليس على المدرب فحسب، فاللاعبون أيضاً مطالبون بالعمل على تطوير أدائهم، حتى يتمكنوا من الظهور بصورة مثالية خلال مبارياتنا المقبلة، وكذلك الجماهير، خصوصاً وأن جمهور العين مؤثر ومحب ومخلص للنادي.