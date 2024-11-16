بوتراجينيو لـ« البيان »: دبي تعزز روابط ريال مدريد مع العالم

أكد إيميليو بوتراجينيو أسطورة ريال مدريد، ومدير العلاقات المؤسسية في النادي الملكي، أن ريال مدريد يرتبط بعلاقات قوية واستراتيجية مع دبي، مشيراً إلى أن «الميرينغي» يتطلع دائماً لتعزيز التقارب مع جماهيره في جميع أنحاء العالم، وأن افتتاح «عالم ريال مدريد» بدبي، أول منتزه ترفيهي لنادٍ في العالم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين ريال مدريد ودبي، وترسيخ روابط الفريق مع جمهوره في هذا الجزء من العالم، الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية.

وقال أسطورة ريال مدريد، في تصريح خاص لـ«البيان»: في كل مرة نأتي فيها إلى دبي، نشعر بدعم حقيقي، ومودة وحب لجماهيرنا. وهذا هو الإلهام الرئيس وراء هذا المشروع، وفي الوقت نفسه، أحد أهدافنا بالطبع، هو تعزيز علاقتنا وروابطنا الطويلة الأمد مع دبي، لذلك نعتقد أن هذا المنتزه الترفيهي، يمثل فرصة رائعة للتقارب مع جماهيرنا ومع دبي.

وأضاف: فخورون بهذه الشراكة مع دبي، التي تعد أول شريك وجهة لريال مدريد، وحريصون على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، لتحقيق مصلحتنا المشتركة.

وجاء تصريح أسطورة ريال مدريد لـ«البيان»، أثناء افتتاحه الأربعاء الماضي، منتزه عالم ريال مدريد في قلب المدينة الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس». ويضم المنتزه أقساماً مختلفة، مثل المتحف، والألعاب الترفيهية، وكذلك مهارات كرة القدم ومحلات للمأكولات، إلى جانب متاجر بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العظيم للفريق.

وصرح بوتراجينيو بأن دبي التي تتطلع دائماً لتقديم أفضل ما لديها، وإلهام العالم بمبادرات فريدة من نوعها، وهو ما يتماشى مع قيم ومبادئ ريال مدريد، مشيراً إلى أن هذا التجانس بينهما، أثمر إطلاق هذا المنتزه الرائع، لتحول بذلك دبي حلم جماهير ريال مدريد إلى حقيقة.

وتابع قائلاً: سعداء بعلاقتنا مع دبي، ونتطلع من خلال هذا التعاون المبنيّ على رؤية وقيم مشتركة، إلى فتح آفاق جديدة.

ويعزز افتتاح «عالم ريال مدريد»، العلاقة القوية التي تربط النادي الملكي مع دبي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في الترفيه الرياضي، وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم، مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل المدن العالمية للعيش والعمل والزيارة.

ويأتي هذا التعاون المشترك، في ظل النجاح الذي تتميز به دبي، والذي يعكس العلاقات القوية التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل التي عززتها طيران الإمارات مع النادي الملكي منذ عام 2011، وبعد عام واحد من الاتفاقية التي عقدتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع النادي الملكي العام الماضي، بهدف تعزيز فرص النمو الجديدة الناجمة عن التعاون المشترك، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة، والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي ريال مدريد.

وشارك عدد من نجوم ونجمات ريال مدريد في الترويج للنسخة الحالية من تحدي دبي للياقة، مثل جود بيلينغهام وأوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي، كما يحرص نجوم ريال مدريد على قضاء إجازاتهم بشكل مستمر في دبي.