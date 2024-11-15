روبرتو كارلوس وبوتراغينيو يفتتحان عالم ريال مدريد في دبي

افتتح روبرتو كارلوس وإيميليو بوتراغينيو، أسطورتا «الميرينغي»، منتزه عالم ريال مدريد بدبي، الواقع في قلب المدينة الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس»، مساء أول من أمس، في حفل بهيج، حضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، وفرناندو إروا الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة للترفيه، وجمهور غفير من محبي النادي الملكي.

ويعد عالم ريال مدريد، أول متنزه مستوحى من كرة القدم على مستوى العالم، والذي يضم أكثر من 40 من المغامرات، والوجهات الترفيهية التي تحمل طابع الميرنغي.

وسيكون زوار عالم ريال مدريد على موعد مع حضور مجموعة من المباريات، أثناء بثها على الهواء مباشرةً، إلى جانب الاستمتاع بخصم 20 % لجماهير النادي على تذاكر الدخول، وخيارات المأكولات والمشروبات المتنوعة في الوجهة، لتتيح لهم أوقاتاً حافلة بالمتعة والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها. وسيحتضن ريال مدريد ورلد، إلى جانب ذلك «يوم الرياضات الشامل»، الذي سيجري تنظيمه خصيصاً لأصحاب الهمم، احتفاءً بالرياضة، وتعزيزاً لجهود دمج هذه الفئة ضمن المجتمع.

وجهة مثالية

وقال فرناندو إروا: «ريال مدريد ورلد، هو أكثر من مجرد متنزه ترفيهي، فهو الوجهة المثالية للاحتفاء بروعة كرة القدم وسحرها، ونحن سعداء باستضافة كل من روبيرتو كارلوس وإيميليو بوتراغينيو، وكبار الشخصيات الآخرين، لاستعراض إرث النادي، وإبراز احتفاء دبي بالرياضة، ونادي ريال مدريد العريق، حيث يعد هذا المتنزه إضافةً حقيقية للمعالم الترفيهية التي تزخر بها دبي، بما يتيحه من تجارب ترفيهية وتعليمية شاملة، تتناسب مع جميع الأعمار».

وشهدت الفعالية التي احتفت بكرة القدم على طريقة نادي ريال مدريد، حماساً جماهيرياً كبيراً.